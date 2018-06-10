台大創校90週年辦畢典 郭大維：陷入巨大危機

台灣大學創校90週年今（10日）辦畢業典禮，代理校長郭大維上台致詞，重提校長遴選爭議，讓台大陷入巨大危機。（記者方賓照攝）

2018-06-10 09:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學創校90週年今（10日）辦畢業典禮，代理校長郭大維上台致詞，重提校長遴選爭議，讓台大陷入巨大危機，認為政府不應該干預遴選結果。

台大校長遴選爭議未休，從1月5日選出財金系教授管中閔為下任新校長後，管中閔遭揭發，未揭露其擔任台灣大哥大獨立董事與審計、薪酬等委員兼職，與遴選委員蔡明興同董事會，有利益迴避問題，遭教育部認定影響遴選公正，未核備管的人事，但台大堅持要政府聘管，以提出訴願，不排除花3年打官司，乃至釋憲。

台大今辦畢典，代理校長郭大維上台致詞，簡單約600字左右的聲明，除祝福台大期許對畢業生展翅高飛、重提早年蓬萊米、肝炎防治、李遠哲與姚期智獲諾貝爾獎等，話鋒一轉，要眾人思考台大是否是一所偉大的大學。

郭大維說，現在台大陷入巨大危機，台灣高教出問題，雖國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等聲明，指出政府不應干預遴選結果、教部職責是完成聘任程序，但台大3月、5月的校務會議決議得不到政府尊重，強調會堅持民主法治、教育政治分離的重要，是社會責任。

郭大維希望，畢業生在創新變革的時代，要有理想、有榮譽感、對社會國家要有責任感、對弱勢同理等，台大責任是培養國家、社會、產業的領導人才，應扮演推動國家社會進步的動力，要有雖千萬人，吾往矣的精神。

但教育部日前已多次針對台大校長遴選，調查2個多月，做出適法性處置，認定台大校長遴選程序重大瑕疵，使遴選不公，5月初發函要台大重啟遴選，但台大延宕1月未作為，教部指出，假使「不核聘管中閔」是行政處分，但台大依法還是要執行行政機關的行政處分（意即人民不得拒繳罰單的道理），呼籲台大應趕緊重啟遴選，避免延宕校務，影響台大發展。