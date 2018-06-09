5個孩子的媽好上進！喜圓大學夢 巧和4兒女同時畢業

職業婦女張秀玲（左二）為了一圓大學夢，利用暇餘積極進修，今年家中有5名畢業生，她和分別就讀大學、高中及國中的4個孩子同時畢業！（記者廖雪茹攝）

2018-06-09 20:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕育有5名子女、在企業擔任小主管的48歲張秀玲，為了一圓大學夢，充實自我，雖然忙於家庭與事業之間，仍積極進修，她和分別就讀大學、高中及國中的4個孩子，今年同時畢業，明天（10日）她更將以全勤和全班第一名的優異成績，在中國科技大學的畢業典禮上以畢業生代表身分致詞。

在鉅祥科技服務25年、目前擔任部門課長的張秀玲，出生於桃園新屋的傳統客家大家庭，嫁到富岡客庄，與公婆同住，婚後連生了3個女兒，基於尊重傳統觀念，夫妻倆再接再厲，幸運產下一對雙胎胞兒子；生育5個孩子，在她同年齡的一代相當少見。

張秀玲說，高中畢業後考大學落榜，礙於經濟因素，先進入社會工作貼補家用，後來結婚生子，家計重擔大，但大學夢一直深藏在她的心中。感謝公婆將她視如己生，當她的後盾，協助家事和照顧孫子，讓她在生了第一個孩子之後，先利用暇餘進修三專應用外語系。兩年前大女兒自中國科大觀光與休閒事業管理系畢業，雖已離開學校十多年，為了實現上大學的心願，她再次鼓起勇氣，重返校園！

張秀玲說，她的二女兒念中興大學資工系，有女兒當「老師」，加上與工作相關，因此她選擇中國科大新竹校區進修學院二技資工系，利用週末假日進修。

兩年來，張秀玲風雨無阻，上課認真聽講、勤抄筆記，更無私分享給同學；有了「班代姊姊」的照顧，全班33名同學都順利畢業，導師賴瑞綱更鼓勵她繼續攻讀碩士。

「這將是我人生中最特別、最美好而深刻的回憶！」張秀玲說，校園生活，彷彿讓她年輕了20歲。她從與同學相處了解年輕人的想法，幫助她與子女溝通；進而學以致用，更有助於勝任職場工作。

有進取的媽媽當榜樣，張秀玲的孩子們個個乖巧、勤奮又有禮。其中，二女兒子涵自興大畢業，應屆考上交大資工所，三女兒子惠自中壢高中畢業，雙胞胎兒子維劭、維佑自富岡國中畢業，今年全家碰巧有5名畢業生！

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