5個孩子的媽好上進！喜圓大學夢 巧和4兒女同時畢業

職業婦女張秀玲（左二）為了一圓大學夢，利用暇餘積極進修，今年家中有5名畢業生，她和分別就讀大學、高中及國中的4個孩子同時畢業！（記者廖雪茹攝）

2018-06-09 20:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕育有5名子女、在企業擔任小主管的48歲張秀玲，為了一圓大學夢，充實自我，雖然忙於家庭與事業之間，仍積極進修，她和分別就讀大學、高中及國中的4個孩子，今年同時畢業，明天（10日）她更將以全勤和全班第一名的優異成績，在中國科技大學的畢業典禮上以畢業生代表身分致詞。

在鉅祥科技服務25年、目前擔任部門課長的張秀玲，出生於桃園新屋的傳統客家大家庭，嫁到富岡客庄，與公婆同住，婚後連生了3個女兒，基於尊重傳統觀念，夫妻倆再接再厲，幸運產下一對雙胎胞兒子；生育5個孩子，在她同年齡的一代相當少見。

張秀玲說，高中畢業後考大學落榜，礙於經濟因素，先進入社會工作貼補家用，後來結婚生子，家計重擔大，但大學夢一直深藏在她的心中。感謝公婆將她視如己生，當她的後盾，協助家事和照顧孫子，讓她在生了第一個孩子之後，先利用暇餘進修三專應用外語系。兩年前大女兒自中國科大觀光與休閒事業管理系畢業，雖已離開學校十多年，為了實現上大學的心願，她再次鼓起勇氣，重返校園！

張秀玲說，她的二女兒念中興大學資工系，有女兒當「老師」，加上與工作相關，因此她選擇中國科大新竹校區進修學院二技資工系，利用週末假日進修。

兩年來，張秀玲風雨無阻，上課認真聽講、勤抄筆記，更無私分享給同學；有了「班代姊姊」的照顧，全班33名同學都順利畢業，導師賴瑞綱更鼓勵她繼續攻讀碩士。

「這將是我人生中最特別、最美好而深刻的回憶！」張秀玲說，校園生活，彷彿讓她年輕了20歲。她從與同學相處了解年輕人的想法，幫助她與子女溝通；進而學以致用，更有助於勝任職場工作。

有進取的媽媽當榜樣，張秀玲的孩子們個個乖巧、勤奮又有禮。其中，二女兒子涵自興大畢業，應屆考上交大資工所，三女兒子惠自中壢高中畢業，雙胞胎兒子維劭、維佑自富岡國中畢業，今年全家碰巧有5名畢業生！

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  • 育有5名子女、在企業擔任小主管的48歲張秀玲，雖然忙於家庭與事業之間，仍以全勤和全班第一名的優異成績自中國科大進修學院二技資工系畢業。（記者廖雪茹攝）

    育有5名子女、在企業擔任小主管的48歲張秀玲，雖然忙於家庭與事業之間，仍以全勤和全班第一名的優異成績自中國科大進修學院二技資工系畢業。（記者廖雪茹攝）

  • 張秀玲（後排右二）感謝家人的支持，讓她得以重返校園，一圓大學夢。（記者廖雪茹攝）

    張秀玲（後排右二）感謝家人的支持，讓她得以重返校園，一圓大學夢。（記者廖雪茹攝）

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