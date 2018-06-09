不甘被專家學者「羞辱」 九天團長花11年拿博士

2018-06-09 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕九天民俗技藝團長許振榮今天從朝陽科大企管系台灣產業策略發展博士班畢業，預計7月通過口試即可取得博士學位！他表示，許多專家學者不認同陣頭是表演藝術，12年前為爭取經費，經常到文建會被評審、教授等「羞辱」，在恩師林茂賢的鼓勵下，他決定發奮圖強「讀冊」，花11年陸續取得大學、碩士等學位，未來希望能改變現有專家學者的刻板觀念，讓與九天一樣有潛力的表演團體及年輕人有機會出頭。

許振榮成立九天民俗技藝團，早期專門收容中輟的孩子，訓練他們打鼓發洩精力，並擁有一技之長，並逐漸朝表演藝術發展，將陣頭搬上表演藝術的殿堂，目前九天已經常受邀到國內外表演，成為國內知名表演團體。

許振榮說，自己原本只有高中學歷，12年前為讓陣頭轉為表演藝術，爭取經費，經常必需到文建會受審，但許多專家學者無法接受陣頭是表演藝術，因為陣頭多由師兄弟、角頭等組成，具有實際演出經驗，但基層的說法，專家學者卻聽不懂，讓他飽受「羞辱」，深覺應在學術領域發奮圖強，才能和專家學者平起平坐，抒發自己的理想，台中教育大學副教授林茂賢也鼓勵他「讀冊才能改變現況」。

許振榮為此，不僅要求團中的一級幹部都要唸到碩士，自己並這樣一路從明道大學學分班、嶺東科大二技班，嶺東科技大學EMBA，唸到朝陽企管系台灣產業策略發展博士班。

他說，因工作及課業兩頭忙，假日無法休息，一度想要放棄，但當時剛好兒子考上北藝大，自己必須以身作則，只好咬牙硬撐繼續唸，目前該團副團長李光正、陳世旻及擔任創意總監的兒子都已取得碩士，李光正今年也將繼續朝博士班邁進，自己也從博士班畢業，並成為內政部的評鑑委員。

許振榮說，九天走過的艱辛路途，讓他覺得文化部不應只挹注知名或大型的表演團體，取得博士學位後，最想做的事就是改變現有專家學者的刻板觀念，盡一己之力，讓具有潛力的小型表演團體或年輕人有機會出頭，這才是專業。