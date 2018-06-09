大園海上龍舟登場 看比賽、玩活動還可抽大獎

大園海上龍舟競賽，在竹圍漁港舉行。 （記者謝武雄攝）

2018-06-09 14:09

［記者謝武雄／大園報導］大園海上龍舟競賽從今天起到10日在竹圍漁港舉行，比賽分成公開男子組、公開女子組及公開混合組，吸引42隊報名參加，比賽規劃在風力和海浪較小的內港舉行以確保安全，另主辦單位也安排多項端午體驗活動，符合資格者還可以參加抽獎，獎品包含iPad mini4及50吋液晶電視等超值好禮，參加兩樣活動者，還可加碼獲得精美紀念品，每日限量500份。

今年海上龍舟賽報名踴躍，其中公開男子組18隊、公開女子組6隊、公開混合組18隊，共計42隊參加競賽，活動期間每天都有30位以上安全維護人員及多艘救生艇巡迴比賽場域，以確保競賽安全。

除海上龍舟賽，今年規劃「空中龍舟風箏競賽」，現場開放讓民眾手繪龍頭風箏，另有「陸上趣味龍舟競賽」，透過團體接力的闖關方式，感受划龍舟時團結合作的氛圍；主辦單位也安排「金促咪端午體驗」活動，體驗「立蛋」、「包粽」、「做香包」、「龍舟拍照打卡點」等多樣活動，民眾只要參加上述活動，或者參加海陸空龍舟爭霸賽任何一項，即可參加抽獎。

活動期間，主辦單位也邀請PiA吳蓓雅、神棍樂團、Lamigirls、桑巴底Sing人聲樂團、BETAP彼得潘樂團、SADOG樂團、喵仔哥水晶球雜耍、元智大學綠繡眼、貝克小姐、中原大學吉他社及永豐高中吉他社等提供多元表演活動。

另為方便民眾前往，主辦單位在機場捷運A11坑口站，提供往返竹圍漁港的免費接駁專車，接駁時間為上午9點至12點，下午1點至5點，每30分鐘1班車，民眾可多加利用。