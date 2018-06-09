不怕被起訴！谷阿莫再發「5分鐘看完視界戰」影片

谷阿莫涉嫌違反著作權法。（資料照）

2018-06-09 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但他「二次創作」的13部影片卻被5家影視公司控告侵權，台北地檢署日前認定他涉嫌違反著作權法將他起訴；不過，谷阿莫似乎沒在怕，昨天又在臉書上傳「5分鐘看完視界戰」影片，堅持他「二次創作」主張。

谷阿莫昨在臉書上傳「5分鐘看完2018一出生眼睛就被植入上網晶片的電影《視界戰 Anon》」影片，依照慣例濃縮重製電影內容，加上自己配音、在5分鐘內說出故事情節。

對此，網友留言正反不一，有人酸說，「有沒有5分鐘看完古（谷）阿莫被吉的影片」，但也有粉絲相挺，「谷阿莫加油！！」「加油 支持你，其實我都是因為你的介紹才去看電影」。

面對指控，谷阿莫所屬的「知識糖果數位社群媒體股份有限公司」先前的聲明中強調，是否侵權應交由法律判定，並揚言谷阿莫將打死不退，「仍然會持續創作『X分鐘看完XX電影』系列網路短片，不會輕言退出或放棄二次創作的權利」，公司認為谷阿莫只擷取「十分之一或百分之一的原著作」，「X分鐘看完XX電影」符合著作權合理使用原則，在評論、解說、研究、教學或新聞報導等情況下，可以不事先經著作權人之授權，在合理範圍內使用。