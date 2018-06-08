農民搶割 稻價下殺 台南載穀車大排長龍

2018-06-08 21:31

〔記者楊金城／台南報導〕雙颱環伺，加上農民憂心一期稻價持續下跌，台南白河、後壁、東山等地農民今天搶割、青割稻穀大爆發，出現載穀車到民營糧商收購稻穀集運站大排長龍賣穀的情形。

台南市議員張世賢批評說，白河、後壁、東山區昨天一期稻價還有100台斤濕穀940、950元，今天一下掉30元，只剩920元，農民急著拋售稻穀，稻價持續下跌，農民反彈，怨聲載道，政府漠視，難道要逼農民非走上街頭抗議不可？

張世賢說，稻穀收購價格會急遽下跌，主因是後壁區農會今天只收公糧，不收一般稻穀（農會自營糧），導致農民將稻穀賣給民營糧商，使得糧商在各地收購集運站都出現載穀車大排長龍情形，稻價也一再被下壓。他打電話給台南市農業局要求嚴加督促。

後壁區農會供銷部主任林明豐說，公糧和自營糧農會都會收，但農民為拿到公糧直接給付1分地1350元的補貼，再賣稻穀給農會、糧商，加上擔心颱風要來，以致大家搶割、青割，沒人要繳售給公糧，農會收購稻穀6天來，公糧只收到20公噸，昨天自營糧就以950、940元的價格狂收900公噸，農會稻穀冷藏桶裝不下，烘乾稻穀來不及，還將部分稻穀轉賣到桃園，因此今天只收公糧、不收自營糧，有所苦衷。

東山、白河區農會沒有賣米，只有代辦收公糧，是由糧商收購農民稻穀，新營區農會雖有自營品牌米，但也吃不下其它區的稻穀產量，不會收購白河等地的稻穀。

「人算不如天算」農糧署南區分署長姚志旺說，呼籲農民不要搶割、青割一期稻，稻穀可以賣給公糧。

後壁芳榮米廠在後壁、東山、柳營收購農民稻穀，米廠經理張美雪說，農民搶割稻穀，有的是青割，含水量高，稻價自然無法提高，米廠1天最多只能收購800到1千公噸，量再多也無法一時收購，都忙到晚上，盡量滿足農民賣穀的需求。