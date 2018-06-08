成本倍增、要移樹…高雄輕軌大順路段 決定不地下化

輕軌大順路段若採地下化，付出成本與時間都太大，雨豆樹也要被迫遷移。（記者王榮祥攝）

2018-06-08 21:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大順路部分商家與民眾建議輕軌改地下化，高雄市捷運局評估地下化經費將增數倍、時間必延宕數年、兩百多棵雨豆樹也將被迫遷移，整體考量後決定仍採平面興建。

高雄輕軌總長度約22公里、採地面路線，總經費約165億元，目前輕軌第一階段已通車營運，第二階段持續動工，預計2019年底全線完工。

鑑於輕軌大順路段旁部分商家與住戶建議改地下化，捷運局評估許久後，仍決定採地面興建。

捷運局說明，地下化每公里造價約50億到60億元，即使高架化每公里也要20億至25億元，平面每公里約8億到15億元；大順路有6.2公里，地下化造價初步估計需310億至403億元間，是平面的4倍多，且依規定增加費用由市府負擔。

捷運局提醒，若採地下化，通風井、緊急逃生、出入口、電梯、電扶梯等需設置人行道，現有美術館路及大順路人行道空間不足，212棵雨豆樹也需全部遷移。

捷運局說，成本倍增加上環境不利地下化，整個重新設計期程需再多4年到5年；綜合各種條件，捷運局認為輕軌大順路段仍將採平面。

捷運局重申，會再更深入與民眾建立實質溝通，廣泛蒐集居民、社區及商家意見，從民眾、交通等多方角度全面檢視，並在不違反政策目標及不報行政院變更計畫前提下，妥適調整修正設計細節。