兩家紀念一甲子交情 合力捐贈救護車

2018-06-08 21:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世交走過一甲子歲月，澎湖旅外民眾高頂嗣及陳英世伉儷，決定兩家合力捐贈救護車給家鄉澎湖縣政府消防局，一方面回饋家鄉培育之恩，另一方面則永續誌念兩家堅固友情，今日在消防局廣場舉辦捐贈儀式。

高頂嗣、曹啓玲夫婦及陳英世、胡素珍夫婦，鑑於對故鄉澎湖的熱愛，及基於高頂嗣與陳英世長達60年的友誼，遂共同決定由兩家一起捐贈救護車，投入到院前緊急救護工作行列，幫助澎湖縣更多急需緊急救護的傷病患。對於高頂嗣及陳英世伉儷善行義舉，回饋鄉里精神，縣長陳光復代表受贈、啟鑰，並頒發感謝狀及救護車模型紀念品，感謝捐贈者熱心公益。

陳光復表示，消防人員在民眾急難困苦之際，為鄉親冒生命危險，在伸手不見五指火場裡出生入死，全力捍衛鄉親生命財產安全，而打火英雄需要更好的裝備工具，才能快速拯救鄉親從危難中脫離險境。他期勉消防局善加保養使用救護車，充分發揮勤務效能，確保民眾生命安全。

此次高、陳兩家合力捐贈德國進口「福斯T6」最新型救護車，造價約新台幣236萬元，並配有最新穎救護醫療器材，具備全天候救護功能，即日起將配置白沙分隊，加入緊急救護勤務行列，確保民眾生命安全，也為近來因民調士氣低落的打火弟兄，給予最實質的肯定及鼓勵。