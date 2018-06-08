香蕉格外品去化處理照曝光！全做飼料農友心如刀割

自願提供香蕉格外品去化處理地點的民眾在臉書社團「爆料公社」指出，自己相當後悔提供額外的處理地點，令網友直呼「好可惜」。（圖擷取自爆料公社）

2018-06-08 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕香蕉2018年盛產，蕉農們收到農糧署指示，要將大量格外品香蕉全數送去畜牧場當作牲畜的飼料，或是讓蕉農們載回家丟回田裡，農會人員對此感到心如刀割，網友也直呼「好可惜」。

農會人員的貼文被轉貼到臉書社團「爆料公社」，該人員指出自己相當後悔提供額外的處理地點，原因是蕉農們耗時1年種植香蕉，如今將堆積如山的香蕉過秤後，就要依照農糧署指示，將其送往畜牧場當成動物飼料，或帶回家做為堆肥，令人看了相當不捨。

農委會4日宣布，再加強產銷調節至1萬1000公噸，目標是本週末北農香蕉批發價達每公斤平均15元以上，希望可以減緩產銷失衡影響。

許多網友知悉此事後，都感到相當於心不忍，相繼留言指出「這麼漂亮，為什麼是格外品」、「2元，我收購500斤」、「可惡，超想要吃的，市面上價格並沒有降阿」，但也有網友認為「天氣不好收成少抱怨，天氣好收成多也抱怨」、「說真的就是要這樣做，不然價格就是崩盤」、「為啥不能送給弱勢的人，慈善機構」。