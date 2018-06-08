鐵路公司化是全球趨勢 台鐵局長：盼員工正面看待

2018-06-08 13:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕鐵道朝向公司化發展已是全球趨勢，台鐵局長鹿潔身表示，30多年前日本就開始朝公司化發展，近年歐洲越來越多國家的鐵道單位也公司化，希望大家用正面角度看待這個議題，不要一昧反對公司化，應該思考想要什麼樣的公司化，讓台鐵能有一個更好經營條件與環境，永續經營下去。且公部門轉公司化，承諾不裁員應是一定會做到的事情，台鐵待遇制度，現在也已委託專業顧問公司做研究，預計今年底就會有一個答案。

民國92年開始討論台鐵公司化議題，至民國95年以主客觀條件不夠成熟，暫停公司化議題；當年提到公司化需有4個必要前提，包含員工權益必須充分保障、必須釐清鐵路建設與營運責任、先解決歷史債務問題（政府承接）、必須賦予永續經營利基（建立合理票價調整機制）等。

鹿潔身表示，公司化不等於民營化，但沒有工會支持是不可能完成這個工作，現在台鐵有成立專案小組進行討論，也有要求工會理事長擔任副召集人。現在最主要工作是整理過去資料、有達成哪些共識，再比照現在環境看有無需要檢討，還有非常多議題要處理，包含累積現金債務1200億元、資產如何切割，未來營運與監理怎麼區分等。

台鐵人力方面，行政院今年核定1907員額，且為了解決因起薪不同、待遇比其他公務單位差的問題，造成人不願報考台鐵、考上留不住人，今年也請專業顧問公司進行研究報告，檢討現在台鐵待遇到底有什麼問題，並針對鐵路事業擬定專業待遇，今年底會有答案出來。

23年未調整的票價，鹿潔身強調，不論是否要公司化，台鐵票價都必須要調整，台鐵車票收入佔總營收81%，票價無法調整影響非常大。鹿潔身希望在這幾年基礎設施改善、人力逐漸補足、新車陸續到位後，能夠進行票價合理調整，讓台鐵能有合理經營環境，永續營運下去。