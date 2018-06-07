竹北國際AI智慧園區公展說明會 質疑聲浪大

新竹縣「國際AI智慧園區」獲經濟部工業局審查通過，但今天的都市計畫公開展覽說明會，與會者提出諸多質疑，反對變更為產業專用區。（記者廖雪茹攝）

2018-06-07 21:09

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣「國際AI智慧園區」獲經濟部工業局審查通過，縣府今天在竹北市東興里集會所召開公開展覽說明會，與會者提出諸多質疑，並憂心帶來污染，反對變更為產業專用區，希望作為國中學校用地或是扶植青年創業的基地。

縣府國際產業發展處長陳偉志回應表示，此案乃因應行政院「台灣AI行動計畫」而提出，已獲前瞻基礎建設計畫核定總經費9.2億元（中央補助82%，地方配合18%），未來可供推動智慧園區的示範。都市計畫行政程序甫起步，之後還將召開縣都委會再到內政部都委會，民眾都可表達意見，並經各級審議委員逐一參酌，審議通過後才會執行。

此項變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（綠能園區用地為產業專用區公園用地及道路用地）案，公展說明會由陳偉志主持。

多名與會者表示，此案預定地閒置多年，認同活化此地，前提是不製造污染；但縣府的提案內容不夠周詳，建議應對台灣的AI產業深入了解，並做市場調查，避免畫大餅、草率執行。

縣長邱鏡淳於議會定期大會中施政報告，宣布此案獲重大進展，但與會者認為，此地從台大竹北分部第二期、國際綠能智慧園區到現在AI智慧園區，質疑政府政策的延續性。當地「大易春秋」、「文鼎大苑」等社區甚至發起連署，已有200多人簽名反對此案。

多名市代和里長建議，竹北市公立國中不足，每年都出現新生超額擠爆，建議變更為學校用地，以維護學子就業權益。或是提供植青年創業的基地，不要好高騖遠。

與會者並質疑，附近有學校、社區大樓及百貨商場，再規劃產業專區，交通能否負荷？另此案緊鄰豆子埔溪，開發計畫是否有完善的污染防制計畫？

國際AI智慧園區預定地，位在竹北市莊敬北路西側、中山高東側及豆子埔溪北側。陳偉志表示，此案總面積13.43公頃，扣除公共設施，產業佔地約7公頃。擬引進研發相關產業，無製造業的工業廢水排放。按前瞻計畫期程，預定2020年底前完成公共設施。

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