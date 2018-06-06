新裝鹽品百分百MIT 台鹽找國寶級畫師創作新視覺

台鹽公司邀請國寶級電影看板畫師顏振發（右2）繪製新包裝鹽品的主視覺創意看板。（記者王俊忠攝）

2018-06-06 20:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽公司今年5月營收淨額逾3.4億元、創13年來單月新高，是繼94年1月後的歷年單月最高營收，同時請出國寶級電影看板畫師顏振發繪製鹽品主視覺創作巨幅看板，順勢推出5種健康鹽品新包裝。

台鹽總經理吳旭慧表示，今年5月該公司旗下核心產品熱銷與產能滿載帶動下，達到單月業績新高，銷售多年的罐裝系列鹽品一直是滿足民眾不同生活需求的首選，優良品質贏得2018國際品質評鑑組織等多項國內外獎項。

吳旭慧說，為更貼近消費者生活，台鹽決定全新賦予健康含碘海鹽、健康美味含碘鹽、健康減鈉含碘鹽、健康無碘鹽與健康氟碘鹽等5種鹽品系列的新包裝，並透過全美戲院邀請國寶級電影看板畫師顏振發揭開他為台鹽鹽品繪製的主視覺創作看板，實際巨幅看板高4.3公尺、寬2.6公尺，以油畫層層疊疊、繁複耗時完成，色彩飽和、有強烈手繪感，已掛在台鹽總公司外牆上。

台鹽指出，新包裝系列鹽品百分百產自台灣，透過先進離子交換膜電透析製鹽法，從純淨海水採集到成品製程都是自動化操作，品管優異安全。此系列鹽品即日起在全省台鹽生技門市、全聯、大潤發、家樂福與愛買等通路陸續上架。