「艾維尼」剛生成 菲東熱帶低壓也恐成颱、週五接近台灣

原先位於菲律賓東方海面的2個熱帶性低氣壓在合併後，逐漸發展，有機會成為今年第5號颱風「馬力斯」。（中央氣象局）

2018-06-06 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的2個熱帶性低氣壓在合併後，逐漸發展，有機會成為今年第5號颱風「馬力斯」（Maliksi，快速之意，菲律賓提供），未來朝菲律賓南方前進，不會對台灣有直接影響。

根據中央氣象局的最新觀測顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今天下午中心位置在北緯13.5度，東經131度，也就是在菲律賓東方海面，以時速20公里的速度向西北移動，氣象局指出，準馬力斯颱風週五（8日）接近台灣，外圍環流所帶來的水氣將使天氣變得較不穩定，但準馬力斯的移動路徑、發展強度仍有變數存在，是否影響台灣仍有待觀察。

今早生成的第4號颱風艾維尼，中心氣壓998百帕，今下午的中心位置在北緯20.2度，東經110度，即在海南海口西北方60公里之海面上（約距鵝鑾鼻西方1140公里之海面上），7級風暴風半徑80公里，目前中心近似滯留。

中央氣象局預報員張承傳今早表示，艾維尼短期內都會在海南島附近打轉，準馬力斯未來可能會將艾維尼帶往台灣或菲律賓附近，西南風也會被引進，因此週日過後全台降雨機率提高，不過降雨範圍及強度也需持續觀察。