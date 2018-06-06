文聲復健院古蹟身份到期不展延被偷拆 文化局強調「是策略」

2018-06-06 15:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］文聲復健院暫定「古蹟身分」4月到期，文化局不但遲遲不將復健院列入古蹟，也不將文資身分展延，守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮就批評，縣府該作為不作為，被拆了才作為根本就是亡羊補牢；文化局回應，4月不展延是擔心保存力道不足，這是文化局的策略。

去年11月8日文化局召開「宜蘭縣歷史空間審議委員會106年度第3次審查會議」中，完成礁溪天主堂與文聲復健院是否列入歷史建築審查，但會議結束後，文化局以提報人資料有誤為由，遲未依據文資法，公告審議結果與會議記錄，今年4月暫定古蹟身份到期，也未展延，讓建築暫時不具文資身分，形成漏洞，遭到外界質疑。

孫博萮表示，縱然宜縣府所稱民間自提的資料例如土地、房屋所有權人之相關資料有誤，然以「資料補正」為由重行審議，於法無據，宜蘭縣政府應依法完成公告後，再依職權處分與補正，而非藉以推託拖延拒不公告，甚至意圖濫權違法重行審查，過程都在違法亂紀，對外的解釋也避重就輕。

孫博萮表示，基礎資料正確與否，一來應為審查前即應先行核對查證之程序，二來基礎資料之正確性與其文資價值並無衝突，以此拒不公告已違法在先，重行審議更是於法無據，現在建築被拆了，文化局才開始有後續動作，根本是「亡羊補牢」。

文化局長李志勇解釋，去年審議時，因提報資料有誤，文化局評估，如果貿然公告列入歷史建築，未來教會申訴，恐會成功，因此才會決議做完調查後再行審議，但因調查結果完成時間不定，4月展延期限屆滿，依法只能再展延一次，如果再到期調成仍未有結果，就不再有約束力，為了增加保存力道，當時才決議戰不予展延，這是文化局的策略。