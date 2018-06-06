號召年輕創意活化老屋 租金、修繕雙補助

2018-06-06 13:37

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市文化局推動「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，每月將給經營者最高1萬元租金補助，並配合「文化部私有老建築保存再生補助計畫」，提供老屋各項修繕補助，邀請民眾動手活化老屋；今天於成功活化的老屋咖啡藝術空間「飲室繪友」舉辦記者會，邀來32歲屋主陳星豪與一群年輕藝術家，分享老屋活化的經驗。

該間老屋有65年歷史，為陳星豪祖父所持有，代代相傳，曾於1967年至1975年間成為全台灣第一間塑膠燈籠工廠，製造元宵燈籠、廟宇宮燈，之後工廠不再經營，陳星豪的父親一度因房屋老舊打算出售，經陳星豪勸阻，最後將雙層老屋打造成具有咖啡館、藝術展場、畫室的複合式文藝空間。

陳星豪說，他大學就讀設計相關科系，畢業後在台北工作5年，之後帶著設計技能回到家鄉，將家中充滿回憶的老房子改造為藝術空間，「飲室繪友」一樓是咖啡廳與畫室，二樓則為藝術展覽空間，希望能提供年輕創作者、學生團隊策展，為竹市創作者打造友善年輕的展覽空間。

文化局文資科長林曉華指出，市府今年編列120萬元預算，針對竹市老屋（民國60年前興建完成者）活化經營業者，提供每月最多1萬元的租金補貼，鼓勵在地民眾及各個地方民間單位、團體一同進駐老屋，透過舉辦藝文展覽、藝術講座等活動，將在地歷史故事、文化創意帶入城市的各個角落。

另外，文化局也同步配合文化部辦理「私有老建築保存再生補助計畫」，針對具文資潛力的老建築，提供修繕補助，類別分為「建物整修」及「修復技術、培力及教育推廣」等，補助金額上限可達提案經費的50%，項目包含規劃設計、建物本體修繕及再生培力與教育推廣活動等，文化局還會委請專案輔導團隊協助提案，讓民眾可順利申請經費進行修繕作業。