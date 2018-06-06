南海熱帶低壓成颱 今年第4號颱風艾維尼

原先位於南海的熱帶性低氣壓已於今（6日）早上9點增強今年第4號颱風「艾維尼」。（日本氣象廳）

2018-06-06 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於南海的熱帶性低氣壓已於今（6日）早上9點增強今年第4號颱風「艾維尼」（Ewiniar，米克羅尼西亞提供，暴風雨神之意），未來有機會登陸中國廣東沿海。

根據日本氣象廳的最新觀測顯示，位於南海的熱帶性低氣壓已於今早9點增強為輕度颱風艾維尼，艾維尼颱風中心氣壓1000，目前的中心位置在北緯20.7，東經110.7，也就是在雷州半島近海，緩慢朝西北移動，即將登陸廣東地區。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，未來艾維尼颱風將隨著高壓減弱而失去引導力量，可能在雷州半島附近打轉，等待新的引導力量出現，然後有北上登陸廣東後逐漸減弱趨勢，因受到陸地的干擾，強度發展有限。

中央氣象局預報員張承傳表示，颱風短期內都會在海南島附近打轉，而目前位於菲律賓附近的熱帶低壓也逐漸增強，有機會在明後兩天發展成颱風，預估將北上往琉球海域，並朝日本南方海面前進，在該菲東熱帶低壓北上移動時可能會將艾維尼帶往台灣或菲律賓附近，西南風也會被引進，因此週日過後全台降雨機率提高，至於降雨範圍及強度仍要持續觀察。