核二廠2號機17:44起動 台電：今夏備轉可維持逾6％

台電表示，核二廠2號機已於今天傍晚5點44分正式起動，進入測試運轉階段，預計6月中旬可加入供電行列。（資料照）

2018-06-05 19:27

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今天（5日）上午收到原能會同意核二廠2號機再轉案，台電表示，2號機已於傍晚5點44分正式起動，進入測試運轉階段，機組獲得再轉同意至滿載供電需一週以上時間，預計6月中旬可加入供電行列。台電表示，機組回歸後，對台電的電力調度彈性與穩定度而言，將有極大幫助，估算核二2號機約可提供約2.7％備轉容量率，今夏備轉將可維持6％以上。

台電表示，負責蒸汽旁通壓力控制系統的原廠外籍技師團已抵廠，將全程駐廠調校；台電發言人徐造華說明，2號機滿載發電後可提供98.5萬瓩，貢獻約2.7％備轉容量率，可增加供電調度彈性，確保全民用電穩定，也不影響電廠除役時程，預估今夏備轉將可維持6％以上。

台電說明，3月28日核二廠2號機進行大修後再運轉，併聯後在執行蒸汽旁通壓力控制系統的動態調校過程中，引起自動安全停機，停機過程所有設備均維持正常安全狀態。事發後，台電隨即協同設備原廠釐清肇因，並完成相關改善措施，包含蒸汽旁通壓力控制系統參數已與原廠擬定最妥適的調校策略，並新增反應爐功率波動的預警監視功能。

台電強調，核二廠2號機再運轉將以安全第一，並依照標準作業程序，將機組逐步穩健起動至滿載。待發電機併聯後將進行蒸汽旁通壓力控制系統動態調校，確認調校已達合適化後，再依程序逐步提升機組功率，並持續監視系統之控制穩定性；另機組功率約達50％後，將進行發電機自動電壓調整器之動態調校，以確保發電機運轉穩定。

回顧核二廠2號機的回歸之路，可說是「走得顛簸」，機組於2016年5月16日完成大修，進行併聯測試時，發電機避雷器絕緣故障立刻跳機；停機超過600天後，今年2月5日台電提出大修完成後的再運轉申請，原能會3月20日同意再轉申請，原預計4月可回歸供電，未料，3月28日因蒸氣控制閥出狀況又跳機；台電4月9日二度向原能會提再轉申請，原能會歷經召開多次審查小組會議，並到現場視察，確保再轉後機組安全無虞，費時近2個月今上午才同意機組再轉。