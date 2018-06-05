挑戰創意餐點 36歲智青夢想成為烘焙師

2018-06-05 17:00

〔記者蔡文居／台南報導〕今年36歲、領有中度智能障礙手冊的胡心怡，從小與70歲母親相依為命，台南啟智學校畢業後，因為無法進到庇護性或一般職場工作，有長達10年的時間都待在家裡足不出戶，她今天受邀參加一場義賣捐贈活動，首次挑戰創意餐點製作，希望以後可以成為一名烘焙師。

為了幫助身障青年打造圓夢舞台，在職場上展翅高飛，伊甸基金會與異人館餐飲連鎖共同主辦「異人館邀您一起讓愛飛翔」傳愛明信片義賣活動，活動於5月底圓滿落幕，短短1個半月，募集25萬元就業服務經費，更號召5000名顧客一起加入公益行列，今天舉辦捐贈活動，由伊甸基金會代表受贈，現場並邀請胡心怡及數名身障青年擔任甜點師傅，挑戰創意餐點的製作。

伊甸表示，胡心怡於6年前到伊甸幸運草小作所，學習各項工作技能及培養生活自理的能力，她從一開始對烘焙課程沒興趣，至今不僅可以烤出一盤盤香濃美味的手工餅乾，還可以幫助其他同學完成任務。

對於未來的夢想，不擅於言語的胡心怡說，她最想做麵包和餅乾，希望成為烘焙師，以後可以照顧媽媽。

伊甸表示，異人館餐飲除捐款外，將於7月1日起再度舉辦「看見藝術遇見愛」明信片義賣活動，結合吳日勤博士的畫作為明信片的封面，吳也捐出兩幅親筆畫作義賣，義賣金額將提撥70％支持身障青年順利就業，活動為期2個月，希望號召大家一起來幫助身障朋友，讓愛延續。

伊甸台南職重中心主任張雅琪表示，伊甸從101年開始提供身心障礙朋友有別於職場工作與機構照顧的服務模式，希望協助身障者可以自立生活，很感謝異人館餐飲和吳日勤博士的拋磚引玉，讓身障孩子的需要可以被看見，進而扭轉人生。