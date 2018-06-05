白天悶熱山區防雷雨 週五後熱帶低氣壓恐影響台灣

今日白天各地天氣晴朗，各地氣溫可來到32至35度，中午過後山區會因為對流旺盛帶來雷雨，降雨可能隨風向擴散至平地。（資料照）

2018-06-05 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地天氣晴朗，僅南部及東南部地區偶有零星短暫陣雨，不過中午過後山區會因為對流旺盛帶來雷雨，降雨可能隨風向擴散至平地，各地氣溫可來到32至35度，依舊是悶熱天氣。

氣象局表示，今日空氣品質部分，環境風場以偏東風為主，西半部地區風速偏弱、擴散條件不佳，細懸浮微粒濃度較高；午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度上升，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

而目前在台灣南方共有3個熱帶性低氣壓，但由於距離仍遠，週四（7日）之前對台灣的天氣沒有影響，週五（8日）以後的天氣變化則要視熱帶性低氣壓接近的程度而定，帶來的水氣可能會使天氣變得不穩定，由於移動路徑、發展強度仍有變數存在，因此對台灣天氣影響的程度仍有待觀察。

週三（6日）、週四（7日）各地上半天各地晴朗炎熱，僅南部有些零星短暫陣雨，但下午山區及靠近山區的平地將有午後雷雨發展，可能伴隨比較大的雨勢；週五（8日）起至下週一（11日）隨著熱帶性低氣壓接近台灣附近海域，水氣增加，東半部及南部地區將有短暫陣雨發生，中部以北地區雲量也增多，午後有局部雷陣雨，且這段時間的降雨多寡與熱帶性低氣壓的路徑有相當大的關聯。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）