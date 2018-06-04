日人義賣募款贈花蓮 「花蓮台灣」手臂刺青象徵台日情誼

來自日本沖繩縣的小林晉平，秀出右手臂「花蓮台灣」刺青，象徵台、日2國堅定情誼。（記者王峻祺攝）

2018-06-04 23:27

［記者王峻祺／花蓮報導］206強震後，各界對花蓮關注不斷，來自日本沖繩縣的小林晉平，自發性透過網路及重機社團義賣「台灣、日本國旗」徽章，50萬元日幣所得，已提前交付上月來台的與那國町町長外間守吉，轉贈花蓮市公所做為慈愛基金使用，他今則和花蓮市長魏嘉賢見面，親自捐贈餘款日幣74000元，還秀出右手臂「花蓮台灣」刺青，象徵台、日2國堅定情誼。

來自日本沖繩縣名護市經營刺繡館的小林晉平，是名重機愛好者，花蓮震後親自設計台灣、日本國旗徽章，並透過網路及日本相關重機社團義賣，上月初與那國町町長外間守吉來台，帶了440萬元日幣善款捐給花蓮市公所，其中一筆就包括小林晉平在網路義賣的50萬元日幣善款。

由於當時義賣活動持續進行，5月底結算後，另募得日幣74000元，小林晉平今特地將餘款帶到花蓮，親手交給魏嘉賢，還當場秀出花蓮強震發生後，在右手臂刺下的「花蓮台灣」4個字加1朵蓮花刺青。

「愛台灣！」他說，刺青就是要時時提醒，台灣與花蓮都是日本的好朋友，日本發生311大地震後，台灣人的關懷讓日人備感窩心，時隔7年花蓮發生強震，適時伸出援手刻不容緩，更在手臂刺下「花蓮台灣」，象徵台日2國的堅定情誼。

魏嘉賢說，台灣對國際間重大災害意外伸出援手，相對也是給自己未來有可能發生重大災情時，得到來自國外的適時援助，感謝許多日本友人包括姊妹市與那國町等，都對花蓮災後重建相當關切，更謝謝小林晉平透過網路義賣募款，以實質行動表達對花蓮的關愛，這份溫暖相信全台人民都同步感受到了。