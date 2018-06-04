公幼特教生緩讀小學獲准 公幼卻踢出門

2018-06-04 23:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一名經專科醫師診斷為發展遲緩，建議緩讀小學一年的公立幼兒園幼童，卻被原就讀的公立幼兒園拒絕，被迫到私立幼兒園就讀，市議員林銘仁痛批特殊境遇兒童可優先入園，卻不得續留，作法為德不卒，市長朱立倫允諾檢討，研議讓不得已非要留在幼兒園的特教生續讀。

林銘仁今天在市政總質詢時指出，公立幼兒園招生，針對經新北市政府特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定安置證明的身心障礙、發展遲緩幼兒，提供優先入園的照顧，但幼兒一旦到必須就讀小學的年齡，即便鑑輔會鑑定緩讀，公立幼兒園卻不讓幼兒繼續就讀，相當不合理。

一名去年滿六歲的幼兒，原就讀於某國小附設幼兒園，因發展遲緩，醫生建議緩讀一年，家長希望留在原幼兒園繼續就讀，但相關申請資料送到教育局後，教育局回覆可以延遲入學，但不能續讀原幼兒園，讓家長非常氣憤，卻不得不另找私立幼兒園就讀。

教育局副局長黃靜怡解釋，公幼名額有限，就整體資源分配來看，特教生進入公幼教讀時，已經享有優先入園保障，雖經鑑定緩讀，仍可就讀小一，會有相關的特教服務；若選擇緩讀，因過去已曾享優先入園保障，不能再享優先留園，要讀，必須重新抽籤，否則占用抽籤名額，會影響到其他幼兒就讀的權益。