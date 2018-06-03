獎牌鑲錢母！紫南宮自行車賽 夯到「抽籤刷掉報名者」

紫南宮自行車挑戰圓滿落幕，完賽選手可獲得鑲有錢母的獎牌，許多人都是衝著錢母報名參加。（記者劉濱銓攝）

2018-06-03 19:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕2018永不放棄「一騎來發財」紫南宮環縣99.9K自行車挑戰今圓滿落幕，率先騎到終點的是社寮金雞鐵馬車隊陳俊男，以2小時28分多騎完全程，由於完賽獎牌鑲有錢母，此次吸引5000人報名，但礙於活動規模與確保安全，最終只能限額抽籤，開放3000人參加，錢母魅力可見一斑。

紫南宮自行車挑戰，今年除前總統馬英九2度參加增添話題，活動的路線規劃也很有挑戰性，選手必須環繞南投縣竹山、名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等9大鄉鎮，完成99.9K的路程，雖然全程相對平坦，但仍有部分起伏路段，加上天氣炎熱，在在考驗選手的體力與耐力。

縣府表示，此次相當難得，所有選手都在規定的7小時內騎完全程，約9成7的人，在中午左右就完賽，其餘則一直到下午一點多，趕在最後的關門時間完成，由於完賽者可獲得獨一無二的紫南宮錢母獎牌，外框以賽事地圖為造型，鏤空設計則能將錢母放置其中，成為喜氣又圓滿的「金包銀」獎牌，深受選手喜愛，也因此縱使報名高達5000人，但最後仍須抽籤限額3000人，足見錢母魅力驚人。