血庫只剩5天存量 大肚社團發動愛心捐血

2018-06-03 15:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕6月份因學生開始各項考試，7、8月又進入暑假，開始進入缺血季，台中捐血中心表示，目前各種血型都缺，尤以O型AB型最缺，大肚後憲聯絡中心、大道國中二屆校友會與台中市肉品市場今天在大肚區公所合辦捐血活動，預計募到400袋。

台中捐血中心表示，每年的6月因為大專院校的學生要準備期未考，而部隊的替代役新兵又尚未進入，因此6月份捐血就開始減少，接連7、8月又是暑假，更難募到血，只能靠社團，但卻又只能在週休二日舉辦，因此6、7、8月很容易庫存不足。

台中捐血中心指出，目前各血型的血液都缺，到週一約只剩下5天安全庫存，AB型只有4天，O型有5天，而一般安全庫存是7到10天，若是碰到下雨，願意捐血的人更少，讓庫存更面臨危機。

台中捐血中心表示，中心每天要供應1500袋的血給醫院，因此有安全庫存才能救更多有需要的民眾，希望民眾能踴躍捐血。

大肚後憲聯絡中心、大道國中二屆校友會與台中市肉品市場今天在大肚區公所合辦捐血活動，3個單位合作舉辦捐血活動已有20年。

大肚後憲聯絡中心主任李朝清、大道國中二屆校友會總幹事楊國志示，每一年3個單位發動捐血活動，而且一年4次，共有2部捐血車，在大肚公所舉行在地民眾來捐血，每一次約捐350袋。

李朝清表示，由於捐血中心反映安全庫存拉警報，因此為了吸引更多的民眾來捐血，此次的捐血贈品有皮夾及電腦袋，希望能讓捐血量增加到400袋。