花蓮「找到田」國際泥巴運動會！大家豁出去「吃土」

泥巴橄欖球賽刺激又好玩。（記者花孟璟攝）

2018-06-02 19:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「豁出去啦！」花蓮鳳林北林社區今天下午舉辦「找到田」國際泥巴運動會，今年第5屆還吸引澳門大學呂志和書院加入主辦，比賽共有60組隊伍報名「泥巴大戰」，立委蕭美琴也帶「美琴之友隊」10多人報名，蕭美琴自己也下田變泥巴人！她說，能夠再一次體驗親近土地的農村回憶，令人感動，而且重點是「真的太好玩了！」

「找到田國際泥巴運動會」，比賽場地是位於鳳林鎮北林國小旁的水田，「腳一踩就陷進去」的水田田土軟綿綿，卻要舉辦超刺激的橄欖球、拔河比賽，吸引60隊約700名參賽者報名，分成大人組、小人組還有令人摸不著頭緒的「尖人組」，聽現場人員解釋，才知道是大人小孩一起參加的親子組。

而比賽最吸引人的「泥巴橄欖球」，比賽用球往年是用鳳林特產的大西瓜，今年改用「蒲啊」（蒲瓜）比賽！場邊主持人北林社區發展協會總幹事李美玲笑稱「因為今年西瓜不小心都長得太大啦」！所以場邊就有「現殺」的西瓜免費吃到飽，讓參賽者消暑解渴。

「蒲阿別跑」！小小1顆蒲瓜滑不溜丟，選手在軟爛泥田裡奔跑傳球，沒兩下就噗通掉進泥裡「搞失蹤」，一群大小人只好趴在泥地裡又掏又摸「蒲阿你在哪啊？」

現場泥巴激戰、泥漿四濺的場面，就連場邊觀戰的加油團「只是嘴巴張開喊加油」，就被濺起的泥漿噴進嘴裏，大笑「我也吃土了」！

立委蕭美琴的「美琴之友隊」，隊員包括行政院東服中心執行長許傳盛、縣議員莊枝財及花蓮市代表胡仁順、代表參選人謝豪杰等，大家都「撩落去」，一邊拔河還得被裁判「泥漿攻擊」，加上拔河「用力滑倒」不一會滿身泥。蕭美琴說，已經連續2年參加泥巴運動會，輸贏不是重點，而是體驗親近土地的感覺，創意更吸引到外國遊客報名。

去年曾參加找到田的澳門大學呂志和書院學生10多人，今年重返花蓮，學生以單車環島抵達鳳林比賽，並擔任大會裁判志工，相當賣力，學生說，回到北林「有家的感覺」！

找到田就連獎盃都很有梗，1到5名依序「有泥真好獎」、「缺泥不可獎」、「只有維泥獎」、「泥巴就醬獎」、「泥濃我濃獎」，且獎盃本身也是花盆，可以「吃土」也能種花！

李美玲說，北林里是人口只有5、600人的客家農村，村民都有共識要好好經營環境，因為舉辦「找到田」全村都動員起來協辦，緊接著8月11日「農曆鬼月」，還有「菸樓迷路百鬼夜行」踩街嘉年華，希望用創意來展現新的農村活力。

滑溜溜的蒲瓜橄欖球玩起來可不容易，因為比賽場地是軟爛的水田根本舉步維艱，玩起來更添緊張刺激。（記者花孟璟攝）

蒲瓜橄欖球傳沒兩下就落入黑黑的水田泥巴中「搞失蹤」，選手整個人趴在泥漿「摸」球。（記者花孟璟攝）

泥巴橄欖球賽刺激又好玩。（記者花孟璟攝）

泥漿拔河好嗨森。（記者花孟璟攝）

找到田泥巴運動會，立委蕭美琴也變泥巴人。（記者花孟璟攝）

參加找到田泥巴運動會的女學生，慘遭同學七手八腳「畫泥妝」，還開心擺Pose 拍搞笑照片。（記者花孟璟攝）

今年花蓮鳳林找到田運動會「不丟西瓜橄欖球」，用吃的比較實在，現場免費吃到飽。（記者花孟璟攝）

花蓮的水圳水質潔淨，現場用馬達抽水圳的水給參賽的大小朋友沖洗泥漿，孩子玩得最高興。（記者花孟璟攝）

花蓮的水圳水質潔淨，現場用馬達抽水圳的水給參賽的大小朋友沖洗泥漿，孩子玩得最高興。（記者花孟璟攝）