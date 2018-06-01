職籃球星深入苗縣「最高學府」教球 協助翻轉教學環境

富邦慈善基金會30週年圓夢任務於苗栗梅園國小圓滿完成。（富邦慈善基金會提供）

2018-06-01 18:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣梅園國小位處泰安鄉偏遠山區，海拔850公尺，是全縣最高的學校，也是原住民學校。梅園國小獲富邦慈善基金會協助校園環境改善，富邦產險志工投入翻新教師桌椅、建立教室讀書角及體育器材室防水工程，職籃富邦勇士隊球員張伯維、張書維也參與指導學童打籃球，讓梅園孩子開心不已。

富邦慈善基金會成立30週年，規劃「圓夢30計畫」，結合富邦金控轄下各子公司資源，於偏鄉國中小學、育幼院執行10場圓夢計畫，除了挹注資金建設硬體設備，翻轉教學環境，更號召近600名志工捲起衣袖，親手為偏鄉注入正向力量，計畫今天深入最終站梅園國小。

梅園國小學童都是原住民，包含46名泰雅族、1名賽德克族，身為原住民的張伯維也自告奮勇參加，還揪學弟張書維一起；兩人不僅拿起書本陪讀，更舉辦「籃球派對」，指導學童打籃球。

梅園國小校長卓美花說，偏鄉學校教學資源相對不足，許多設備年久失修不堪使用，這次很感謝富邦協助更新教師桌椅，解決體育器材室潮濕發霉問題，增加防水工程與募集300本圖書，充實各班讀書角落。更有籃球球星與學童一起打球，孩子們很興奮、開心，師生感受到基金會對學校的重視與熱情。

愛心志工社產險分社資深協理陳添壽也說，很開心這次能夠與同仁、勇士隊球員一起送愛到梅園國小，改善偏鄉學校的學習環境，為部落文化傳承盡一份心力。