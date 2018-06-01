中國禁劉曉波 吾爾開希申請雕像設北市廣場

2018-06-01 16:21

〔記者郭安家／台北報導〕中國禁止紀念劉曉波，中國民運人士吾爾開希今於台北市議會開記者會宣布，7月13日劉曉波逝世週年，將於北市府廣場公園辦紀念活動，並於現場臨時設1座2.5公尺高的劉曉波像；預計6月向台北市公共藝術審議委員會申請捐贈，盼永久豎立在市府廣場，希望中國觀光客也能多看到。

如何從台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」看待此事？吾爾開希表示，這案子是由民間申請，不是由政府來做、不存在柯市長的立場，如一定要說有立場，柯市長有時講話快，但這事情分際還是清楚，政府沒有「主動立場」；而客觀說，「柯市長對劉曉波價值是尊崇的，中共絕不允許中國任何地方紀念劉曉波」，相信市長不反對、依法行政就好。

吾爾開希的助理表示，日前曾與公園處人員查看場地，發現如要設在公園廣場中心，會涉及地下水管線、飲水台等設施問題，如將雕像往人行道移動，土地主管機關則是北市府公管中心；預計6月會將雕像捐贈案提交公共藝術審議會。

台北市公園處黃立遠證實，吾爾開希曾經有申請，問及管理問題；設置空間將由公共藝術審議會審查意見處理，並沒有新入為主立場。北市府發言人劉奕霆表示，經了解，吾爾開希確實有跟市府接洽，市府僅告知相關申請流程，後續交由局處進行審核。

吾爾開希指出，今年3月發起設立雕像的構思，雕像將由林文德文化藝術推廣協會、雕塑家鄭愛華承製，加上落成時的紀念活動，預計需要籌募500萬至600萬元；屆時應會捐贈有3座青銅像，其中劉曉波像高2.5公尺，底下有劉曉波自己寫的東西、關於其評價的碑銘，他不敢妄自寫文紀念，會引述孟子等古文經典。

吾爾開希說，有2句話想說，「非常感謝台灣」、「劉曉波在台灣的雕像會對台灣在國際社會的好感度有非常大的幫助。」