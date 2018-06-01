全市動起來！新竹300大遊行號召5000民眾

市府今天舉辦記者會，由青草湖國小遊行隊伍打造的「大型老鷹道具」進行笑傲鷹演出，展現竹市生態人文共存的特色。（記者王駿杰攝）

2018-06-01 15:42

〔記者王駿杰／竹市報導〕為迎接「新竹300」，新竹市府將於下週6（9日）舉辦「新竹300城市大遊行」，希望以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活等四大主題，號召5000名民眾共同踩街繞城，攜手踏步一起了解歷史。

市府今天舉辦記者會，由青草湖國小遊行隊伍打造的「大型老鷹道具」進行笑傲鷹演出，展現竹市生態人文共存的特色，大庄國小則發揮創客精神，打造移動式活動烤窯，現場熱鬧非凡。

教育處長李芳齡指出，9日當天的大遊行活動，將透過大型道具設計與製作，邀請民眾攜手，以色彩絢麗繽紛的造型裝扮，搭配各式各樣的音樂舞蹈表演節目，一起踩街遶行。

市長林智堅指出，大遊行活動是為了替新竹300暖身，近期他已走訪數間學校，希望讓學生、老師、校長全體動起來，也有許多里長、社區號召街坊共襄盛舉，目前已有79隊、近1800人報名參與大遊行，加上外縣市的民眾，預計當天將超過5000人參與。

林智堅說，多數的孩童不見得了解城市的歷史與發展，希望透過新竹300的大型博覽會、大遊行，讓每一位民眾都能認識竹市及市府推動的諸多建設與照顧工作，這就是新竹300的最大意義。