台鐵端午車票開訂 東、西幹線尖峰時段長途自強號已售完

台鐵端午車票今開訂，東、西幹線尖峰時段長途自強號已售完。（資料照，圖：台鐵局提供）

2018-06-01 10:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵端午節連續假期車票今日開訂，截至上午9點，已完成12萬5930筆、21萬5256張車票訂票作業，尖峰時段東、西部幹線長途自強號均已售完。台鐵局表示，訂票旅客須於2日內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局、超商，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取車票，將於6月3日上午9點重新釋出供民眾訂票。

截至上午9點，東部幹線6月15日下午5點至16日下午4點台北往花蓮、台東方向，及6月18日上午11點至19日上午8點花東往台北方向，長途自強號座位均已售完。西部幹線6月15日下午5點至6月19日中午12時點台北往高雄方向，及6月18日下午1點以後長途自強號座位已售完。南迴線高雄往返台東，長途自強號各車次尚有零星座位。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次都還有座位可供旅客訂票。

至於加開台北－花對號區間快車方面，6月16日至6月17日時台北往羅東、花蓮座位，6月18日花蓮往台北座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。台鐵局表示，因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，可上台鐵局訂票網頁，透過餘票查詢功能查看。

另外，針對花東地區疏運，6月15日、16日及18日加開東線4班實名制列車，將於6月7日上午6點起，開放身份證U、V開頭字號，及3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。實名制班車若有售剩車票，開車前1天則開放一般民眾現場臨櫃購票。