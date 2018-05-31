水利署召開水情會議 暫未進入二階限水

水利署利用枯旱期間進行河川及水庫清淤。（水利署提供）

2018-05-31 17:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨不來，水情吃緊，水利署今再度召開水情會議，雖然未再針對水情燈號調整，但持續加強用水調度措施，包括調整農業用水供灌時間等，目前盤點相關區域調度，都有達到目標，6月底前不進入3階限水。

水利署副署長王藝峰說，此次會議未調整水情燈號，但針對用水調度落實進行檢討，南部地區而言將加大力道，例如與高雄農田水利會協調，由甲仙堰取水至南化水庫，透過調整供灌時程，支援民生及產業。會議中也盤點了各項調度措施，目前看起來都有達到預期目標。

水利署也利用較枯旱期間，進行水庫清淤工作，今年至目前為止已執行水庫清淤超過601萬立方公尺，大約是往年平均的1.7倍，水利署已要求各水庫管理單位抓緊時間，搶在梅雨來臨前持續加強清淤能量，爭取增加蓄水容量。

水利署表示，目前正推動水庫整體防淤行動方案，在全台13座主要供水且淤積率較高的之水庫，採取上游集水區保育治理減少泥砂產量，中下游庫區透過水力排砂、抽泥、陸挖及多元化利用，到下游泥砂回歸河道等方式，進行流域整體清淤治理，目標2032年達到淤積零成長的目標。

水利署說，石門、曾文及南化等重要水庫都已辦理新建防淤隧道來增加水力排砂能力，曾文水庫防淤隧道已經在106年完工，今年汛期就可以投入排砂操作，預估一年排砂量可以達到104萬立方公尺，南化水庫防淤隧道工程預計在年底完工，而石門水庫的阿姆坪防淤隧道則預計在109年完工，這些防淤隧道完工後，將可大幅提昇水庫防淤能力。

為了延長水庫壽命，水利署也進行水庫設施的更新改善，另並透過水庫水位提升計畫，已將曾文水庫滿水位由標高227公尺提升至230公尺，可增加蓄水量5500萬立方公尺，新山水庫滿水位由標高83公尺提升至86公尺，可增加蓄水量149萬立方公尺，今年汛期就可以發揮蓄水功能。