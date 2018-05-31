賀！3-4月發票他最幸運 花5元加油中千萬大獎

3-4月統一發票千萬大獎最小消費金額是在新北市板橋區中油埔墘加油站消費，只花了5元加油，就中了1000萬大獎。（翻攝自Google地圖）

2018-05-31 16:46

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今公布3-4月期統一發票中獎清冊，15張千萬特別獎中獎發票中，消費金額最小才5元，賦稅署表示，該發票是在新北市板橋區中山路二段中油埔墘加油站加油，原本消費金額為50元，但因使用紅利折抵45元，最終只花5元就中大獎，堪稱超幸運。

15張千萬發票中，消費金額次低為嘉義縣新港鄉宮前村中山路72巷「俗俗賣生活廣場」開出的10元五金發票；此外，台中市中區民族路9、11號全家超商開出的20元礦泉水發票。

另一方面，200萬特獎本期共開出12張發票，其中消費金額最小僅10元，為購買養樂多中獎，開出地點為嘉義縣水上鄉水上村中正路161、163號的全家超商。金額最大則為台南市永康區中華路630號里仁開出的589元沙拉醬、小黃瓜等12項食品發票。

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發票差一碼痛失千萬大獎...倒楣PO文衰到網友都笑了

3-4月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（記者吳佳蓉翻攝）

3-4月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（記者吳佳蓉翻攝）

3-4月統一發票200萬元頭獎中獎清冊。（記者吳佳蓉翻攝）