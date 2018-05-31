考完學測要幹嘛？這些高中生在辦「TED」講座增廣見聞

南山中學高三學生今天舉辦「TED」活動，請到各領域的達人分享夢想與成長經驗。（南山中學「TEDｘ club」社團提供）

2018-05-31 15:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕大學學測放榜，一大堆已有大學可念的高三應屆畢業生整天沒事幹，新北市南山中學高三學生今天舉辦「TED」活動，請到「台灣史懷哲」徐超斌、九天民俗技藝團副團長李光正、青少年鋼琴家柯承煙等人，聆聽各領域的達人如何面對考驗與挫折、分享夢想與成長經驗，也為自己增廣見聞。

「TED（Technology, Entertainment, Design）」是美國人創辦的私有非營利機構，1984年成立，鼓勵世界各地人士，透過邀請優秀人才演講或表演的活動及影片，影響更多的人。

高三學生游欣嫻考完學測後，除準備面試備審資料，她從今年2月起與其他9位發起同學，成立南山中學「TEDｘ club」社團，並得到「TED」授權及活動認證，舉辦風靡全球的TED講座。

承辦學生牛彥淳說，今天舉辦5場講座、2場演出，因為受限「TED」官方規定，限額200位觀眾參加，一推出就即刻爆滿，許多師生來不及報名，只能期待下一次的「TED」講座。

首屆活動開場先邀請到南山中學國二學生柯承煙，曾受邀至美國紐約卡內基音樂廳演出，榮獲國內外鋼琴大獎的14歲音樂才子現場演出，還有「台灣史懷哲」之稱的台東超人醫生徐超斌，遠從台東北上，分享他籌建南迴醫院的困難，即使過程並非順遂，但他不忘初衷，堅持他認為對的事情。

李光正申談他們扛著三太子征服撒哈拉沙漠，拍攝過國片「陣頭」的故事，藉由教導中輟生表演，使其建立自信、回歸生活正軌，並以讓世界看見台灣為己任，使傳統文化得以轉型、傳承，受訪來賓不侷限學者專家，讓聽眾接觸到各行各業的精彩故事。