炎炎夏日 竹北新瓦屋荷花浪漫盛開

新瓦屋客家文化保存區的生態池荷花浪漫綻放，紅花綠葉交相輝映，提供網美、網帥就近拍照分享。（記者廖雪茹攝）

2018-05-31 11:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕炎炎夏日，坐落在新竹縣竹北市都市高樓中的新瓦屋，生態池荷花近日浪漫綻放，紅花綠葉交相輝映，提供網美、網帥就近拍照分享，還可漫步老建築群，探訪創藝聚落中各具特色的展覽和市集，在忙碌高壓生活中，享受放鬆喘息的時光。

縣府文化局長張宜真表示，每年5月到7月，是新瓦屋客家文化保存區生態池荷花盛開的季節，民眾可從池邊人行道步入木棧曲橋就近欣賞，池塘裡有知名剪紙藝術家楊士毅「記憶的水稻田」，池畔展出在地藝術創作者蔣育鳳「傑出‧節出」等作品，搭配蟲鳴鳥叫及各式花草環繞，遠眺、近觀都美不勝收。

在新瓦屋創藝聚落，有新竹縣農民直銷站、13好市集與「綠禾塘。翔頂咖啡」，提供採購新鮮農產或特色小物；想要歇腳填飽肚子，有「匯客市‧手作本物」、「調色盤」、「有樂堂」與「竹翠堂」可供休息、品嚐茶點及柴燒窯烤披薩。

屬於文青的遊客，則有「思微藏物」、「或者書店」與「一諾藝術」不定期展出各式展覽及講座、手作等活動。

另外，還有「Mr.One Cajon」、「打幫你樂團」與「新瓦屋花鼓隊」，將結合創新與傳統的客家音樂注入園區，提供大小朋友感受多樣化的客庄風情。