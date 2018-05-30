高雄一期稻作完成供灌 旗山溪支援台南 下游雜作6/4起輪灌

高屏溪流量昨下探至十九.六cms。（記者陳文嬋攝）

2018-05-30 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一期稻作順利完成供灌，水利署協調高雄農田水利會引水支援台南，明將公告旗山及月眉站自6月4日起各輪灌3.5天。

高雄農田分3區灌溉，已完成一期稻作供灌，近來因旗山溪流量減少，下游尚種植果樹、雜作1千多公頃，水利署協調高雄農田水利會將自6月4日起，分一半水量支援南化水庫。

高雄農田水利會配合水利署調配供水，明將公告旗山及月眉站輪灌，旗山溪流域雜作自6月4日起各供灌3.5天，另2期稻作原本將於6月11日開始供灌，因旗山溪水流量不足，又要支援台南用水，延後至6月21日供灌，預計供灌120天。

高市今年氣候異常，降雨量僅歷年平均值5成，高屏溪2周來因高雄山區未降雨，近5天流量平均每日下降1.8cms，昨山區有局部午後雷陣雨，高屏溪流量今小幅回升至每秒19.6噸，預估尚可維持10天，若山區有午後雷陣雨挹注，水情可再延長。

由於高雄與台南調配供水，台南目前水情嚴峻，高雄每日南水北送，支援台南5萬噸清水，另旗山溪近來流量每秒3.5噸，水利署放流每秒2.5噸至下游農田，其餘自甲仙攔河堰引水8萬噸至南化水庫，減少南化水庫出水量。

水利署明將召開水情會議，水利局認為高屏溪流量未達警戒值每秒12噸，且目前取水正常，根據氣象局資料，未來2週山區有午後雷陣雨，下週五有機會降雨，不希望高雄進入一階段限水。