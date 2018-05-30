小琉球海底管線減壓供水 水公司急搶修

小琉球配水池。（記者陳彥廷攝）

2018-05-30 23:10

［記者陳彥廷／屏東報導］自來水公司日前才宣布於小琉球建興1萬噸配水池，但遠水救不了近憂，昨天林邊崎峰海底水管加壓站管線漏水，原預定本週二到週五夜間供水都要因此減壓，消息傳出後，琉球鄉民擔憂去年暑假缺水及夜間減壓的事件將提早在旺季前就重演，所幸搶修下今天已修復，明天正式回復正常供水。

小琉球島上並無自來水源，仰賴本島牡丹水庫供水，近年因觀光蓬勃用水飆增，在旅遊旺季屢發生缺水情形，水公司日前宣布將建1萬噸配水池解水荒，但卻馬上就在昨、今兩天減壓供水，格外引發關注。

水公司第七區管理處解釋，送往小琉球的自來水每日由2管各2100噸水的海底管線輸送，前天發現其中1管陸地管段有漏水情形，若持續加壓有爆水管疑慮，屆時只能停止供水修理更曠日廢時，因此停止加壓，採重力供水。

不過，部分鄉民以為減壓就會停水，也確實有人昨天晚上打開水龍頭無水可用，加上時間屬非旺季的週間，引發部分居民擔憂，洪姓居民指出，去年整個暑假都夜間減壓，生活就已很不便，現在才五月而且還是遊客少的週間就這樣，質疑照這情形「暑假不就直接停水？」，水公司則強調仍有供水，不過為保險起見，仍通知小琉球將夜間減壓。

該管理處表示，1萬噸配水池規劃當中，為穩定小琉球供水，發現林邊崎峰站漏水狀況後，馬上搶修，原本減壓時間預定是週2到週5的晚間8點到隔日早上8點，現在提早搶修，實際減壓期間僅昨晚上到今晨，明天就會回復正常供水。