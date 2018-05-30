發表爭議言論又刪文 陳克華道歉了

2018-05-30 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕新北市朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友後分屍，醫生詩人陳克華今日疑似為此在臉書發文稱「現在的女生好像很嚮往當妓女」，引發外界強烈抨擊，之後陳除刪除兩篇爭議文章，傍晚時也在臉書發文道歉，指「臉書上貼文純屬個人情緒抒壓的管道」，並稱「如有傷害任何人，並非本意」。

陳克華是知名中生代作家，代表作有歌詞《台北的天空》、《沉默的母親》、《蝶衣》等，並曾出版「騎鯨少年」等十多本詩集，得過不少文學大獎，並曾撰寫被視為「同志文學」的散文集。陳克華也曾針對副總統呂秀蓮的「愛滋天譴說」等諸多不利同志的言論，投書媒體公開批評。

陳克華今日在臉書接連發出，以「現在的女生好像很嚮往當妓女？」以及「今天又遇到肖查某」為題的文章，文中提及「最近門診為什麼那麼多肖查某？也許和最近為什麼那麼多女人被分屍有關⋯⋯」、「最近門診這樣的肖查某破麻仔很多，而且有越來越多的趨勢。」等，過激的言論引發大批網友抨擊，並到其臉書留言洗版。

疑似發文後引起強烈爭議，陳克華稍早雖將兩篇爭議文章刪除，但之後又持續在臉書發出「私刑」、「十字架陰謀」等文，傍晚時又在臉書發表道歉聲明，內容如下：

道歉啟事

陳克華

針對個人臉書上兩篇貼文引發各界爭議，敬覆如下：

1，臉書上貼文純屬個人情緒抒壓的管道，行之已有多年。

2，此次發文文詞過於尖銳，如有傷害任何人，並非本意，在此誠意致歉。

3，此二文原貼在line群組及動態內，由朋友轉貼，造成大家不便，一併致歉。

陳克華