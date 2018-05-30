行車視野盲點怕怕！小車後視鏡怎麼調 專家說話了…

自小客車調整後視鏡，就是要讓車輛往前行進的最大可視範圍，也就是要恰巧看到自己車身的邊線。（記者劉曉欣攝）

2018-05-30 19:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開車最怕行車視野盲點，自小客車後視鏡應該要如何調才安全？《防禦駕駛手冊》作者、車輛中心經理鍾國良說，左右後視鏡就是要讓行車視野最大化，也就是坐在駕駛座，讓左右後視鏡靠車身的內側線與車身邊緣切齊，如果要倒車，再來調整後視鏡。

鍾國良說，不論是大小車輛，統統都有駕駛視野盲點，傳統上都是透過後視鏡來克服。就大型車而言，從2011年開始，新的大型車依照法令，必須要有6面後視鏡，在此之前則沒有明確規範，當有6面後視鏡時，才能有效改善先前可能只有4面後視鏡的行車死角多的問題，但仍無法全面免除視野盲點。

當大型車輛只有4面後視鏡，有小朋友從車前走過，幾乎就是在視野盲點的位置；如果是6面後視鏡，讓車右前方的盲點不見了，連車體右後方的盲點區都變成可視範圍，也就是右後方有機車的話，也可以透過後視鏡看得到。

鍾國良說，後視鏡顧名思義，就是讓駕駛可以看到後面的鏡子，因此，對小型車來說，把後視鏡靠近車體的內側線，看到車身的邊線，掌握自己車體與外界狀況的相對位置，把外面可視的範圍調大一點，提高行車安全。

鍾國良提醒，要避免涉入交通事故，只有遵守交通規則是不夠的，必須提升到防禦駕駛，最大的要點就是「你看得到我，我看得到你！」首要條件就是要讓發揮後視鏡的最大功能，把盲點縮小就是讓可視範圍調大，降低視野盲點的行車風險。

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車輛中心經理、《防禦駕駛手冊》作者鍾國良解析後視鏡該怎麼調整。（記者劉曉欣攝）

自小客車的後視鏡調整，要以能夠看到右後方的機車為原則。（記者劉曉欣攝）

舊的大型車通常只有4面後視鏡，小朋友從右前方經過就會進入視野盲點。（記者劉曉欣攝）

新的大型車依規定要有6面後視鏡，連右後方的機車都可以透過後視鏡看到。（記者劉曉欣攝）

新的大型車依規定要有6面後視鏡，連右後方的機車（紅圈內）都可以透過後視鏡看到。（記者劉曉欣攝）

新的大型車視野盲點示意圖。（車輛中心提供）

舊的大型車視野盲點示意圖。（車輛中心提供）

小型車視野盲點示意圖。（車輛中心提供）