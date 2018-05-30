新竹300城市大遊行 林智堅號召2000民眾參與

2018-05-30 18:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府迎接「新竹300」將在7月舉辦城市博覽會與系列活動，將搶先在6月9日舉行「新竹300城市大遊行」，以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活四大主題，邀請市民共同踩街繞城，了解城市歷史、想像竹市未來，一起創造竹市光榮幸福感。

新竹市府教育處今天在西門國小少棒隊舉行城市大遊行的宣傳活動，在1953年創立的西門國小棒球場，已有65年歷史，是竹市在地歷史最悠久的少棒隊，學校少棒隊特組隊參與遊行，要以棒球熱情的呼號，展現城市體育力。

市長林智堅說，1718年王世傑帶領族人開墾竹塹，引頭前溪水、開鑿隆恩圳，灌溉孕育城市，到今年剛好300年，過去隆恩圳一直未被重視，經市府爭取經費進行景觀工程改善，不僅讓隆恩圳被看見，更因其親近性，讓很多市民才知道，原來隆恩圳可以這麼美，也拉近與市民的親近感。

林智堅說，市府今年要舉辦「新竹300」系列活動，今年將以城市博覽會和嘉年華形式的遊行活動來舉辦博覽會，邀請市民一起參與、思考並創造城市的未來，不只回顧過去，更要展望下一個300年，其中6月9日舉行的「新竹300城市大遊行」，將以踩街遊行方式，凝聚市民的心，讓市民感受到城市的熱情與活力，找回城市光榮感。

林智堅說，目前已有79隊、近1800人報名參加大遊行，期盼市民在參與過程中，了解先民在竹市奮鬥打拚的歷史，也認識了解城市的歷史與文化，他相信竹市是座最幸福的城市，而他在市民支持下，成為五星級市長，將與市民共榮，共創幸福。

讓全台看到新竹市的特色與能量，市府教育處表示，歡慶新竹300，市府已規劃七月舉辦系列博覽會，並搶先在6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，邀請市民一起來參與，展現新竹人幸福又充滿能量的生活。