他酒後亂性驗出愛滋 醫生強切GG後竟改口：你沒病啦！

2018-05-30 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕有夠悲劇！中國廣州日前發生一起離譜誤診案，一名陳姓男子上月酒後和女子發生危險性行為，因擔心自己會感染愛滋病便到一家醫院進行檢查，沒想到檢驗才進行到一半，醫生竟告訴他需要馬上開刀，然後就拿手術刀切開他的生殖器，並要求支付2萬元人民幣（約新台幣9.2萬元）的手術費用。

綜合中媒報導，這名可憐被硬切下體的陳男表示，上月酒後亂性和一名女子發生危險性行為後，就覺得身體變差經常感冒，生病時間也很長，讓他很擔心自己可能感染愛滋病，於是偷偷跑到廣州長安某醫院進行檢查，沒想到檢查才做一半，卻被醫生告知「你得病了，必須馬上手術治療！」

陳男原本想要考慮一下再做決定，沒想到醫生竟跟他說「手術已經開始了，生殖器已經切開了」，還逼他簽下手術同意書，並要求支付2萬元人民幣的手術費用，「那醫護人員拿著手術刀，就好像挾持我一樣、說你包皮要割囊腫」、「我看著他手上的手術刀，我只能簽下手術同意書...」。

更讓陳男傻眼的是，醫生開完刀之後竟向他道歉，「你好像沒有病！」等於下體白白挨刀，包皮莫名其妙被切掉，讓他氣的向媒體投訴要討回公道。事件曝光後網友也對陳男的遭遇感到同情，紛紛留言「雞在刀下，不得不低頭啊」、「割包皮可以治愛滋？我也醉啦」、「我也不知道該說些什麼，就祝你雞年大吉吧！」。