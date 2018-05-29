從智利沙漠到北極冰原 日學者加入台團隊「看」黑洞

日本人松下聰樹（左）是中研院研究員，參與許多觀測黑洞的大型計畫，2012年加入中研院院士賀曾樸（右）發起的格陵蘭望遠鏡計畫。（記者簡惠茹攝）

2018-05-29 20:33

［記者簡惠茹／台北報導］從智利沙漠到格陵蘭冰原，從日本到台灣，中研院研究員日本人松下聰樹為了一窺黑洞奧秘，選擇加入台灣研究團隊，走遍夏威夷、智利，甚至到零下35度的格陵蘭工作，他說，台灣的格陵蘭望遠鏡非常有希望看到黑洞。

中研院天文及天文物理研究所研究員松下聰樹從2005正式加入台灣中研院團隊，在那之前，松下曾在美國哈佛史密松天文物理中心擔任博士後研究員，當時在夏威夷次毫米陣列計畫中，負責測試天線設計功能和評估操作問題，他也曾參與智利的次毫米波天文觀測站計畫，遊走在眾多嘗試觀測黑洞的望遠鏡中，只希望能一窺黑洞的影像。

松下表示，智利ALMA聯合觀測站由3個基地組成，分別是阿塔卡瑪沙漠5000多公尺的天線基地、3000公尺處的觀測基地，和首都聖地亞哥總部，由於作業的地點海拔相當高，而且阿塔卡瑪沙漠又是世界上數一數二乾燥的地方，所以不但要克服高山低氣壓，還要忍受乾燥的環境。

在智利一年半後，2012年松下加入格陵蘭望遠鏡計畫團隊，他說，在格陵蘭臨海工作，要克服的則是極度低溫的環境，甚至到達零下35度，而且無論耶誕節、新年，都在黑暗中度過，24小時完完全全都看不到太陽，無論什麼時候睜開眼都是暗的，心理上非常低落。

松下說，雖然工作環境相當艱困，可是抱著可以看到黑洞相關影像的期待努力工作，根據目前的模擬資料來看，格陵蘭望遠鏡很有希望可以觀測到黑洞相關影像，希望今年就能有成果，為當代科學研究跨出一大步。