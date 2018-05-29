市立高中校長遴選限籍桃園市 教師會批：劃地自限

2018-05-29 21:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立陽明、觀音、大溪高中校長出缺，市府教育局正在辦理遴選作業，明訂申請資格為「設籍本市或本市所屬學校現職教育人員」；桃園市教師會今天（29日）召開記者會，抨擊這樣的做法是劃地自限，讓好的人才不能到桃園服務；對此，市長鄭文燦說，這樣的作法是保障優秀人才可以內升，台中市已經有先例可循。

鄭文燦：保障優秀人才可內升

鄭文燦說，日前大園高中校長出缺，市府辦理公開遴選，由於未限定資格，最後由高雄市鼓山高中主任朱元隆出任，之後多位市立高中校長、主任向教育局陳情，以往市立高中只有9所，升遷管道不通暢，往往主任做了10幾年，都沒有機會升校長，如今市立高中有18所，校長出缺較多，希望能比照台中市限定遴選資格，必須設籍桃園市或在桃園市服務，讓優秀人才有內升的機會；鄭文燦說，他同意學校的建議，這次市立高中校長遴選，才會設定條件。

桃園市教師會等單位今天和市議員劉勝全共同召開記者會，抨擊這次遴選作業是劃地設限，讓好的人才不能到桃園服務，教師會理事長張瓊方說，這次市立高中校長遴選，規定「設籍本市或本市所屬學校現職教育人員」，縮限參選人範圍，無疑是自我封閉作法，不僅造成外縣市優秀人才無法參與遴選，縮限政策也可能造成其他縣市報復行為，限制桃園市主任、校長參與其他縣市遴選；劉勝全也呼籲開放競爭，才能遴選最優秀人才。

台中市政府教育局受訪時說，台中市從去年起，針對一般市立高中、職校長遴選就有設籍限制，今年有清水高中等3所學校要遴選校長；至於特教學校校長遴選，則沒有設籍限制。