爆八里污水廠處理造假 何博文：大台北變「黃金」城

八里汙水處理廠去年被爆將未處理汙廢水排入海中，現在又傳出資料造假。（資料照，台北市衛工處提供）

2018-05-29 19:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員何博文今天在市議會總質詢時爆料，八里污水廠的初沉池刮泥機逾8成「故障」，委台北市代管的新莊抽水站僅1台機組可以運作，雙北污水處理機制失靈，新北市水利局一再去文要求台北市改善未果，新北市府每年編列6億5000萬污水處理經費形同「放水流」；朱立倫坦承，由台北市政府管理的八里污水處理廠及排水系統都有問題，該處罰的要處罰。

何博文指出，八里污水廠共32台刮泥機有27台損壞無法使用，他已掌握關鍵證據，自去年11月起，有一半的初沉池都是「過水操作」，且懸浮固體（SS）及生化需氧量（BOD）全廠去除率僅14.8%及11.6%，遠低於98年的69.4%、26.2%。

但台北市衛工處107年3月份的月報指八里污水廠初沉池妥善率有96.8%，實際上，SS平均去除率僅14.79%，化學需氧量（COD）去除率僅4.5%，BOD去除率僅6.16%，妥善率數據明顯造假；另一方面，台北市政府衛工處代管的新莊抽水站現有4台抽水機組，去年12月已經發現其中1、2、4號抽水機都已經故障，新北市府行文台北市衛工處要求改善，目前還在搶修中，馬上就到梅雨季，一旦抽水機組無法運作，板橋、中永和、新店等區恐發生污水倒灌情形，接管率高的板橋尤其受害甚深！

  • 朱立倫坦承目前由台北市政府管理的八里污水處理廠及排水系統都有問題，該處罰的要處罰，左為水利局長古沼格。 （記者何玉華攝）

    朱立倫坦承目前由台北市政府管理的八里污水處理廠及排水系統都有問題，該處罰的要處罰，左為水利局長古沼格。 （記者何玉華攝）

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