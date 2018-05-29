爆八里污水廠處理造假 何博文：大台北變「黃金」城

八里汙水處理廠去年被爆將未處理汙廢水排入海中，現在又傳出資料造假。（資料照，台北市衛工處提供）

2018-05-29 19:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員何博文今天在市議會總質詢時爆料，八里污水廠的初沉池刮泥機逾8成「故障」，委台北市代管的新莊抽水站僅1台機組可以運作，雙北污水處理機制失靈，新北市水利局一再去文要求台北市改善未果，新北市府每年編列6億5000萬污水處理經費形同「放水流」；朱立倫坦承，由台北市政府管理的八里污水處理廠及排水系統都有問題，該處罰的要處罰。

何博文指出，八里污水廠共32台刮泥機有27台損壞無法使用，他已掌握關鍵證據，自去年11月起，有一半的初沉池都是「過水操作」，且懸浮固體（SS）及生化需氧量（BOD）全廠去除率僅14.8%及11.6%，遠低於98年的69.4%、26.2%。

但台北市衛工處107年3月份的月報指八里污水廠初沉池妥善率有96.8%，實際上，SS平均去除率僅14.79%，化學需氧量（COD）去除率僅4.5%，BOD去除率僅6.16%，妥善率數據明顯造假；另一方面，台北市政府衛工處代管的新莊抽水站現有4台抽水機組，去年12月已經發現其中1、2、4號抽水機都已經故障，新北市府行文台北市衛工處要求改善，目前還在搶修中，馬上就到梅雨季，一旦抽水機組無法運作，板橋、中永和、新店等區恐發生污水倒灌情形，接管率高的板橋尤其受害甚深！