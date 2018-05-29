布可回收！舊衣服1年丟棄520萬件 產官學力推廢布重生

2018-05-29 16:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣一年被丟棄的舊衣服約520萬件，超過一半當成垃圾燒掉，產官學合作力行「布可回收」計畫，透過新造、再生，落實循環經濟概念，行動專車今天（29日）誓師、啟程，首站前進奇美博物館，展開種子志工培訓，協助下鄉推廣。

「布可回收；舊材新造」計畫是由經濟部中小企業處主辦，工研院肩負執行的重任，成功連結紡織大廠與法人團體，專車啟動儀式下午在奇美博物館舉行，場面熱烈。

工研院微系統中心主任朱俊勳說，台灣每年產生的舊衣服，估計近6萬公噸，數量相當多，一半以上被當成垃圾燒毀。其實，許多廢布料透過巧手製作，還能成為實用又漂亮的新產品，這項計畫就是希望結合各單位資源，全力推動。

台南企業、宏遠興業和明紡織等3大公司，將提供廢布與講師，駕著載有縫紉機器的行動專車，前進配合的單位，開設相關的再生課程。

率先啟動培訓課程的奇美博物館，在講師的引領下，志工們學習如何運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具，以及作業圍裙、還有簡易型環保杯袋等物品。

副館長廖婉如說，所製作的輔助教具，以遲緩兒使用為主，完成後將捐贈給伊甸基金會等早療機構，志工們則成為活動推廣種子，未來隨行動專車下鄉，到各地協助教導民眾，如何讓廢布再生。