獎金差近8倍 外縣市頻挖角南市身心障選手

2018-05-29 14:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕2018全國身心障礙國民運動會日前於嘉義落幕，台南奪牌數量僅次於台北市，不過獎金卻「矮人一截」、排在6都之末，甚至可差距近8倍，這也讓議員們要求檢討制度。對此，體育處回應會再研議。

台南市議會教育委員會議員李文正、蔡旺詮及陳怡珍今日召開座談會，表示台南市的身心障礙運動選手不僅獎金輸人家一截，連設備也不齊全，台北市的金牌選手有18萬獎金，但台南市僅有6萬，雖然新北市、高雄市也是相同金額，但對方的團體賽、連霸，以及破紀錄獎金都更為優渥，台南可說是福利最差的6都。

議員們指出，儘管福利相當糟糕，但台南市這幾屆的奪牌數都在前段班，2016年和今年的全國身心障礙國民運動會獎牌數，台南以227面、228面僅次於台北市，結果獎金卻排在後段班，獎金制度及設備該好好檢討，否則這些優秀選手遲早全都跑到外縣市。

台南市體育總會身心障礙運動委員會主任委員蔡有仁也指出，很多選手找不到工作只能靠比賽獎金過活，但與正常人的體能差異，可以說搏命比賽，但台南市如此的福利對選手們來說實在不公平；他接著舉例，一位選手連續2屆拿金牌，在台北市約有150萬的獎金，但台南不到20萬，差距將近8倍，而且最近已有4名選手被挖角了，市府該好好重視。

對此，體育處則回應，受限於經費，所以要提高獎金有其困難，但會繼續研議、努力爭取選手們的福利。