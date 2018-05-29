五月天阿信挺台漫 無償代言故宮鄭問展

五月天的主唱阿信（右）支持台灣漫畫，無償代言拍攝鄭問故宮展宣傳照及宣傳影片，發揮偶像魅力，引領粉絲體驗「亞洲至寶」大師風采。知名導演陳奕仁（左）也負責相關影片紀錄。故宮鄭問展預計6月16日到9月17日舉行。（鍾孟舜提供）

2018-05-29 13:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣已故漫畫大師、「亞洲至寶」鄭問即將在故宮舉辦特展，五月天主唱阿信也挺身代言宣傳，且為了支持台灣漫畫，阿信這次還無償幫忙，並由知名導演陳奕仁操刀宣傳影片，預計引爆粉絲關注，該特展即將在6月16日開幕。

鄭問在1984年起展開漫畫職涯，擅長融會東方水墨加西方畫技，在90年代是首位赴日本連載的台灣漫畫家，獲日本漫畫家協會盛譽「亞洲至寶」，亦跨界到遊戲及電影，版權銷售歐亞各國，去年3月26日辭世享年58歲，預計今年6月將在故宮舉辦紀念展。

鄭問弟子、前台北市漫畫工會理事長鍾孟舜說，這次鄭問展，特定邀請到五月天的主唱阿信代言，且令人感動的是，阿信為了挺台灣漫畫，決定無償幫忙，撥空拍攝宣傳照及宣傳影片，也邀來知名導演陳奕仁操刀，進行相關影片拍攝。

而「鄭問紀念展」亦獲文化部大力支持，即將在6月16日開幕，展期到9月17日，是故宮史上頭一遭舉辦漫畫特展，讓漫畫這項第9藝術登入國內最高的博物館殿堂，預計展出鄭問知名作品原稿，如《東周英雄傳》、《阿鼻劍》等，另特展也將放映重現鄭問技法紀錄片，由鄭問弟子多人靠記憶重現師傅當年的繪畫技巧，要將大師技藝透過數位影像永遠傳承。