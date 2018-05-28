疏緩竹北超額新生 文小一新建國小獲中央「口頭奧援」

新竹縣長邱鏡淳今天公開表示，文小一預定地已獲中央「口頭奧援」，將在幼兒園興建完成後，緊接著爭取國小校舍新建，希望讓學童都能就近入學。（記者廖雪茹攝）

2018-05-28 23:40

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市東區公立國小僧多粥少，近年來六家和東興兩校每年超額合計200多名新生，需要輔導轉介他校；縣長邱鏡淳今天公開表示，文小一預定地已獲中央「口頭奧援」，將在幼兒園興建完成後，緊接著爭取國小校舍新建，希望讓學童都能就近入學。

邱鏡淳表示，竹北市人口成長快速，目前人口約18萬3000人，繼文小一、文中二預定地獲得中央補助，在年底前，合計將以1.8億餘元經費，各興建一所非營利幼兒園（各規劃10班），預計2020年招生，提供3到5歲幼兒的家長更多選擇。

邱鏡淳表示，縣府為保障學童就學權益，已獲得中央口頭上的奧援，將在文小一第一期幼兒園興建完成之後，展開第二期國小部的校舍興建計畫，全案經費龐大，正規劃設計中，希望讓竹北東區學校配置完善，學生得以就近入學。

邱鏡淳還說，配合台灣知識經濟旗鑑園區（原稱璞玉計畫），生產基地以新竹科學園區為主，污染少的研發基地則研擬規劃在東海國小，屆時該校將遷入文小一；而緊鄰台灣知識經濟旗鑑園區的新竹生醫園區，在縣府全力配合下，38.1公頃的產業專區已達近九成飽和。整個構想已取得中央默契並進行中。

邱鏡淳是在東興國中致詞時公開宣布上述消息。縣府教育處長劉明超表示，東海國小目前全校20班、近200名學童，校齡逾60年，部分老舊校舍需要改建翻修，縣府研擬向教育部爭取東海國小老舊校舍於文小一預定地易地重建，以維護東海師生的安全，又可同時疏緩六家及東興兩校新生超額的問題。

劉明超表說，位在福興東路二段與嘉豐五路交叉口的文小一，基地面積約2.8公頃，幼兒園僅佔4500平方公尺；縣府研擬國小規劃60班規模，近期即將提案爭取規劃設計補助，希望在今年底前順利招標。