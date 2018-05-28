疏緩竹北超額新生 文小一新建國小獲中央「口頭奧援」

新竹縣長邱鏡淳今天公開表示，文小一預定地已獲中央「口頭奧援」，將在幼兒園興建完成後，緊接著爭取國小校舍新建，希望讓學童都能就近入學。（記者廖雪茹攝）

2018-05-28 23:40

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市東區公立國小僧多粥少，近年來六家和東興兩校每年超額合計200多名新生，需要輔導轉介他校；縣長邱鏡淳今天公開表示，文小一預定地已獲中央「口頭奧援」，將在幼兒園興建完成後，緊接著爭取國小校舍新建，希望讓學童都能就近入學。

邱鏡淳表示，竹北市人口成長快速，目前人口約18萬3000人，繼文小一、文中二預定地獲得中央補助，在年底前，合計將以1.8億餘元經費，各興建一所非營利幼兒園（各規劃10班），預計2020年招生，提供3到5歲幼兒的家長更多選擇。

邱鏡淳表示，縣府為保障學童就學權益，已獲得中央口頭上的奧援，將在文小一第一期幼兒園興建完成之後，展開第二期國小部的校舍興建計畫，全案經費龐大，正規劃設計中，希望讓竹北東區學校配置完善，學生得以就近入學。

邱鏡淳還說，配合台灣知識經濟旗鑑園區（原稱璞玉計畫），生產基地以新竹科學園區為主，污染少的研發基地則研擬規劃在東海國小，屆時該校將遷入文小一；而緊鄰台灣知識經濟旗鑑園區的新竹生醫園區，在縣府全力配合下，38.1公頃的產業專區已達近九成飽和。整個構想已取得中央默契並進行中。

邱鏡淳是在東興國中致詞時公開宣布上述消息。縣府教育處長劉明超表示，東海國小目前全校20班、近200名學童，校齡逾60年，部分老舊校舍需要改建翻修，縣府研擬向教育部爭取東海國小老舊校舍於文小一預定地易地重建，以維護東海師生的安全，又可同時疏緩六家及東興兩校新生超額的問題。

劉明超表說，位在福興東路二段與嘉豐五路交叉口的文小一，基地面積約2.8公頃，幼兒園僅佔4500平方公尺；縣府研擬國小規劃60班規模，近期即將提案爭取規劃設計補助，希望在今年底前順利招標。

  • 新竹縣政府教育處研擬向教育部爭取東海國小老舊校舍於文小一預定地易地重建，以維護東海師生的安全，又可同時疏緩六家及東興兩校新生超額的問題。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府教育處研擬向教育部爭取東海國小老舊校舍於文小一預定地易地重建，以維護東海師生的安全，又可同時疏緩六家及東興兩校新生超額的問題。（記者廖雪茹攝）

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