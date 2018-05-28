記得帶傘！明高溫飆36度 嚴防午後雷陣雨

明日晴到多雲，高溫飆36度，各地山區、北部及東部嚴防午後雷陣雨，。（資料照）

2018-05-28 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日仍是晴朗炎熱，各地白天高溫約33至36度；午後熱對流旺盛，各地山區及北部、東部有局部雷陣雨，可望紓緩炎熱的天氣。

中央氣象局預報，降雨方面，明日午後熱對流旺盛，降雨範圍擴大，除了山區有局部雷陣雨之外，北部、東半部地區雷陣雨機率提高，提醒民眾外出攜帶雨具備用，以防萬一。

氣溫方面，持續受到太平洋高壓減弱影響，明日各地多雲到晴，白天晴朗悶熱，北部、東部高溫約32至34度，中南部高溫約34至36度；清晨舒適、微熱，各地低溫約26至29度。

從明日起因為北方滯留鋒面南下，天氣將較為不穩，但南下幅度並未大到直接影響台灣，僅會造成北、東部雲量變多，易有午後雷陣雨，預估下週末北方鋒面才會南下影響台灣。

天氣風險預測，目前台灣受到滯留鋒面影響，各地天氣較不穩定，有午後雷陣雨，此類型天氣將會持續到週四（31日），並預估週五（6月1日）有新一波鋒面報到，屆時全台轉為有雨的天氣。

空品方面，氣象局預測，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖及金門地區為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，金門、馬祖容易出現局部大霧或低雲影響能見度，若民眾搭機往返，多留意航班資訊。

明日白天晴朗悶熱，北部、東部高溫約32至34度，中南部高溫約34至36度；各地清晨低溫約26至29度。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地紫外線多達過量級以上，其中台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣與澎湖縣為危險級。（圖擷取自中央氣象局）