獨家》環團南北串連 爭取國會支持蓮花寺列地方級濕地

台灣原生植物保育協會前任理事長陳世揚（中）說，長葉茅膏菜目前只有竹北蓮花寺溼地裡有！這塊地如果無法保存而做他用、或破壞，台灣不僅只是失去1個物種，還將是世界級的大笑話，更是台灣生態保育的1大污點。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-05-28 16:47

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹北蓮花寺濕地上週五由縣府率隊2度前往內政部爭取被評定、公告劃設為國家重要的「地方級濕地」卻依然受挫，理由又是軍方搬出射擊安全考量，且擔心該處作為濕地後的永續使用恐將複雜化，以致內政部決定暫不評定、先協調。消息今天傳開導致環保界譁然，有人甚至認為這片濕地若保不住根本是「國恥」，已南北串連要透過立法院外交國防委員會向軍方施壓，爭取這片濕地可以通關成功。

面對前述消息，人目前在德國、曾推動高速公路封路讓紫斑蝶回家、近年致力替台灣原生植物「保種」的台灣原生植物保育協會前任理事長陳世揚也忍不住大罵軍方顢頇！

陳世揚說，竹北蓮花寺濕地目前雖是軍方用地，卻也是國內很多稀有食蟲植物的重要棲地。其中有1種長葉茅膏菜目前只有這裡有！換句話說這塊地如果無法保存，而做其他用途、或破壞，我們將會在台灣失去1個物種，這不但是世界級的大笑話，也是台灣生態保育的1大污點。

他說，這是1個很嚴肅的課題，它關係到的是我們每1個人，而不光只是食物鍊的問題，因為大家不了解，政府不重視，所以軍方就敢毀掉！請大家發揮影響力，請軍方出來承諾支持新竹縣政府的保護措施。

荒野保護協會新竹分會也表示，竹北蓮花寺濕地具有台灣最多種類的食蟲植物，瀕危的長葉茅膏菜目前發現只分布在這裡約150平方公尺的範圍內，卻是台灣現存最大的生育地，其作為濕地的必要性和公益性不言可喻。

縣府農業處表示，不僅縣府支持把這裡劃為濕地，保護珍稀的食蟲植物，就是內政部對本案也傾向支持的立場，雖然第2次評定仍因無法消弭軍方的歧見而沒有過關。

但是依照正常的行政程序，地方級濕地都是經過評定、公告後才交擬定「保育利用計畫」的，現在為了讓國防部徹底了解未來一旦劃設為濕地後可能的保育利用狀況和土地使用方式，上週五會議後，中央已經責成營建署會同縣府跟環團一起先提出上述保育利用計畫，以此爭取軍方的支持，也希望未來如果通過劃設，避免軍方因人事異動，主政者個人對整個保育利用計畫熟悉程度不一而使支持立場有所鬆動。