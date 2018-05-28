今年最強畢業歌 竹女「回眸」點閱率破18萬

今年最強畢業歌！新竹女中畢業生創作的畢業歌「回眸」，19日上線，不到10天，點閱率突破18萬。（記者洪美秀攝）

2018-05-28 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］又到鳳凰花開的畢業季，這幾年不少高中生會自己譜曲、作詞，創作屬於自己的畢業歌，今年新竹女中畢業生創作的畢業歌「回眸」，19日在網路上線，就引起熱烈迴響，不到10天，點閱率就突破18萬，更參加高中原創畢業歌合輯票選，且由學生運鏡拍攝MV，更將竹女校歌融入，一推出就獲讚賞，還獲得全校畢業生過半票數，將在畢典播放。

新竹女中學生近日在影音平台YouTube公布今年創作的畢業歌「回眸」，這首原創畢業歌不同於一般畢業歌，除了好聽外，MV也拍得相當漂亮，拍攝手法與剪輯都有專業水準，讓許多網友驚豔，除拍攝在校的學習及校景，也將竹女校歌編入，不到10天，已有18萬的點閱率。

創作及編曲的畢業生許冠寧是竹女熱音社成員，她與同學參與畢業歌的創作，有些是高二片斷的曲子，經過陳沛晴、張雅雯等人的作詞完成，再由熱音社的四名主唱房鈺玲、張懷庭、蔡沂庭和廖宗筠的合聲，還有吉他手巫宥嫺、鄒芷芸、貝斯手張晏禎、鼓手郭代双、根喜寧、彭歆睿及鋼琴手許冠寧的搭配，讓這首歌一推出就獲得熱烈迴響。

除了畢業歌旋律好聽且獨特，其中學生自行運鏡拍攝的MV，更有專業級的水準，掌鏡的姜淳崴、羅苡宸說，其實她們只用兩個普通的相機拍攝短影片，再透過大家討論的故事在校園取景拍攝，最後再將影片剪入歌曲中，能獲得網友的認同，實在很開心。姜淳崴說，她將就讀師大圖文傳播所，未來也會繼續研究相關的影片製作與剪接學習。

而擔任MV主角的鍾宇晴、房鈺玲、張晏禎與許冠寧也說，希望影片呈現在學校的生活及社團，更希望當大家未來回憶起竹女生活時，有「回眸」的感動，對於能獲得網友的迴響，感到開心及意外，這將是最棒的畢業禮物，更是高中3年最佳的成果。

擔任編曲的許冠寧鋼琴彈得相當好，但她撇開古典音樂的限制，投入音樂創作，她說，能為高中3年留下這樣的紀錄，很珍貴。雖然他們都是自掏腰包進錄音室錄音及剪接影片，但這些過程是她們在竹女最美好的回憶。

竹女校長呂淑美說，學校每年都會請畢業生創作畢業歌，今年有3首參加票選，其中「回眸」獲得449票，這首歌引發很多竹女學生共鳴，同時還融入竹女校歌，是很成熟的歌曲，學校會在6月1日的畢業典禮上播放。

由於這支畢業歌MV引起網友驚嘆，有的留言「這MV有厲害到」、「這已經超越畢業歌曲了」、「今年最強的畢業歌！」、「翻轉傳統的畢業歌」，堪稱是今年最熱門的畢業歌。

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