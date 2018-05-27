林口、龜山周圍10萬戶 29日起停水23至39小時不等

2018-05-27 13:12

［記者陳昀／桃園報導］台灣自來水公司辦理「龜山第一加壓站機電設備等工程」，29日上午9時起桃園市龜山區及蘆竹部分區域將停水23至39小時不等，新北市林口全區及泰山、五股部分區域則停水23小時，共計影響9萬3600戶，台水將設置12處臨時取水桶供民眾使用。

台水第二區管理處指出，新北市林口全區，以及五股區福德里登林路單號（93至107號）與雙號（116至134-3號）、德音里外寮；蘆竹區子坑子里（貓尾崎、臥龍崗、赤塗崎路、八德一、二路等）停水至30日上午8時，計23小時。

桃園市龜山區部分，大崗里、文化里、舊路里、大華里、幸福里、龜山里、公西里、大湖里、大同里、精忠里、楓樹里、楓福里，停水至30日晚上6時，共33小時；龜山區文青里、長庚里、龍壽里、兔坑里、福源里、嶺頂里、新嶺里、樂善里大坑里停水至30日晚上12時，計39小時。另新北市泰山區大科里（南林路89至93號單號、柯厝坑11號、柯厝坑2-8號），停水至30日晚上8時，計35小時。

台水二區處指出，停水期間將設置12處臨時供水站，林口區：佳林路40號前（林口服務所）、仁愛路一段378號前（林口區公所）、竹林路（林口國小大門口）、公園路（麗林國小大門口）、南勢路與南勢四街口（7-11）、自強三路與自強四路口（贊天宮）、林口區麗園一街（麗園郵局），以及泰山區黎明路23號（黎明活動中心）；龜山區：文青二街11號大門前（皇翔歡喜城）、文青路179號（遠雄接待會館）、文青一路12號旁（麗寶快樂家大門前） 、文學路241號（名軒快樂家）。

自水二區處表示，為因應機場捷運A7站供水計畫，將在龜山第一加壓站埋設送水管線，並增設抽水機、水量計、高低壓變電站與遠方監控設備等，這次辦理的工程有龜山第一加壓站水池池牆切割及高壓線路改接工程、龜山二站新舊水池連接工程、龜山一二三加壓站及林口5萬噸加壓站電氣設備檢驗工程、龜山第二加壓站發電機配電盤安裝配線、龜山第二加壓站1,000mm超音波式水量計安裝作業，未來能讓新北市林口區、桃園市龜山區的供水管網更健全、調配水量更順暢，提升供水穩定度。

桃園市政府經濟發展局提醒，民眾請於停水前6小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線：1910，或洽詢當地里長洽詢。