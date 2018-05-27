新住民姊妹靚舞娛長輩 培育新二代盼成南向人才

來自越南的新住民媽媽們帶來家鄉傳統舞蹈，娛樂養護中心的長輩們。（記者鄭名翔攝）

2018-05-27 12:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心及苗栗縣山城複式童軍團，今早由新住民姊妹們帶領著孩子到老人養護中心，以精彩的異國歌舞逗樂滿場阿公、阿婆。苗栗縣議員暨山城志工協會創辦人鍾福貴表示，藉此活動給予新住民表演的平台，也讓新二代能跟著媽媽走出戶外，促進文化傳承同時也能服務社區，一舉數得。

印尼、越南籍的新住民姊妹們載歌載舞，除了帶來家鄉的傳統舞蹈，同時演唱國語、客語歌曲，展現平常苦練成果，讓平常鮮少接觸人群的長輩們也樂得跟著節奏打拍子，度過一個難忘的週末。

來自印尼的林采妮是眾姊妹的舞蹈老師，天生熱愛舞蹈的她，除了希望在台灣發揚印尼舞蹈，同時也教授新二代的孩子們印尼文；而從印尼來台14年、家住南庄的黎艾蜜也練就一身傳統印尼舞蹈，在家人的支持下，她除了帶領眾姊妹到處表演，同時也希望將台灣舞蹈與印尼傳統舞蹈融合，讓更多人看見新住民藝術文化之美。

苗栗全縣新住民逾6千人，許多遠嫁台灣多已十幾年，說得一口流利中文，平常不但要照養孩子，有些人還得肩負家計重擔，平常難有機會排解思鄉之苦，也無管道從事休閒紓解壓力，而透過新住民家庭服務中心的課程，讓她們得以拓展生活圈，除了更快融入台灣生活，也藉此認識來自同鄉的朋友。

鍾福貴說，自己是外省第二代，早年也曾因此受排擠，所以才成立山城志工協會及複式童軍團，希望給予新住民家庭更多協助。鍾福貴強調，現在政府著重新南向政策，人才培育不必捨近求遠，只要給予新住民第二代孩子足夠的教育資源，讓他們得以傳承母語及文化，未來將成為台灣展望東南亞的主幹。